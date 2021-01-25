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برلمان

برلمانية لوزير القوى العاملة: ماذا يفعل ممثلو العمال بقنصلياتنا بالخارج

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل
عقبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب ، على بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، اليوم الإثنين ، قائلة : يا سيادة الوزير عمالنا بالخارج يساهمون في مواردنا من العملات الصعبة بأكبر قدر .

وأضافت "السعيد" في كلمتها بالجلسة العامة، أن تحويلاتهم الرسمية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بلغت ٢٧،٨ مليار دولار ،  وعلى الرغم من ذلك يعاني هؤلاء العمال في استخراج تصاريح السفر ، وفي الخارج لا يجدوا من ممثلينا بالقنصليات الاهتمام الكافي.

وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة : لماذا نعامل يا سيادة الوزير من يمثلون المورد الرئيسي للعملة الصعبة هكذا ؟ ولماذا لا يعامل هولاء بكرامة واحترام في كل مكان يذهبون اليه ؟ 
 
وأكدت "السعيد" أن هؤلاء يدعمون اقتصادنا ويوفرون فرصعمل بالداخل ، ويعاني العديد من عمالنا بالخارج من مشكلات خطيرة ولا يجدون من بساعدهم ، متساءلة : ماذا يفعل ممثلونا العماليون بقنصلياتنا بالخارج ؟ 

وتابعت عضو مجلس النواب : يا سيادة الوزير ماذا فعلت الوزارة لحل مشكلات عمال شركات قطاع الأعمال كالامونيوم والحديد والصلب.

وأضافت: يا سيادة الوزير هناك عدد ٢٥ عاملًا بمحافظة أسيوط تم تعيينهم بموجب احكام قضائية واجبة النفاذ وصدر قرار المحافظ بتعيينهم بالقرار ٧٠٥ في 5/5/2020 ولهم درجة ثابتة على الموازنة العامة ، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضوا مرتباتهم حتى تاريخه،  فلما لا تتدخل وزارتكم لدى وزارة الزراعة والمالية لسرعة صرف مرتبات هؤلاء ؟

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، عرض وزير القوي العاملة محمد سعفان برنامج وزارته أمام البرلمان.
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