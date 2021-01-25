برلمانية لوزير القوى العاملة: ماذا يفعل ممثلو العمال بقنصلياتنا بالخارج

عقبت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب ، على بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد وكيل أول مجلس النواب، اليوم الإثنين ، قائلة : يا سيادة الوزير عمالنا بالخارج يساهمون في مواردنا من العملات الصعبة بأكبر قدر .





وأضافت "السعيد" في كلمتها بالجلسة العامة، أن تحويلاتهم الرسمية للعام المالي ٢٠١٩/٢٠٢٠، بلغت ٢٧،٨ مليار دولار ، وعلى الرغم من ذلك يعاني هؤلاء العمال في استخراج تصاريح السفر ، وفي الخارج لا يجدوا من ممثلينا بالقنصليات الاهتمام الكافي.





وتساءلت عضو مجلس النواب، قائلة : لماذا نعامل يا سيادة الوزير من يمثلون المورد الرئيسي للعملة الصعبة هكذا ؟ ولماذا لا يعامل هولاء بكرامة واحترام في كل مكان يذهبون اليه ؟

وأكدت "السعيد" أن هؤلاء يدعمون اقتصادنا ويوفرون فرصعمل بالداخل ، ويعاني العديد من عمالنا بالخارج من مشكلات خطيرة ولا يجدون من بساعدهم ، متساءلة : ماذا يفعل ممثلونا العماليون بقنصلياتنا بالخارج ؟





وتابعت عضو مجلس النواب : يا سيادة الوزير ماذا فعلت الوزارة لحل مشكلات عمال شركات قطاع الأعمال كالامونيوم والحديد والصلب.





وأضافت: يا سيادة الوزير هناك عدد ٢٥ عاملًا بمحافظة أسيوط تم تعيينهم بموجب احكام قضائية واجبة النفاذ وصدر قرار المحافظ بتعيينهم بالقرار ٧٠٥ في 5/5/2020 ولهم درجة ثابتة على الموازنة العامة ، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضوا مرتباتهم حتى تاريخه، فلما لا تتدخل وزارتكم لدى وزارة الزراعة والمالية لسرعة صرف مرتبات هؤلاء ؟



