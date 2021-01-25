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برلمان

النائب فريدي البياضي لوزير القوى العاملة: عمال مصر في مهب الريح

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:12 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد-ماجدة بدوي-يوسف سامح | عدسة: خالد مشعل

انتقد النائب فريدي البياضي ، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بيان وزير القوى العاملة محمد سعفان، الذي القاه خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، قائلًا : عمال مصر في مهب الريح".

وأضاف "البياضي" خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان برئاسة المستشار أحمد سعد، أن الإحصائيات تشير إلى أن 60% من عمال مصر بلا عقود عمل مستديمة، و55% بدون عقود، و50% بعقود مؤقتة، متسائلا: أين دور مكاتب العمل في الرقابة على أصحاب العمل و الحفاظ على علاقة عادلة بين العامل وصاحب العمل".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن عمال مصر في مهب الريح بسبب القانون ١٤٨ للتأمينات و ما به من شروط ظالمة خصوصًا شروط المعاش المبكر الموجودة في البند السادس من المادة ٢١ والتي تتعارض مع المادة ٧٠ من قانون الخدمة المدنية التي حددت سن الـ ٥٠ كشرط للمعاش المبكر و الحصول على كافة الحقوق التامينية.

وأضاف "البياضي": "نحتاج تغيير المادة و إفساح المجال للمعاش المبكر لإعطاء فرصة أكبر للشباب الخريجين الذين يعانون من البطالة".
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