رئيس سياحة النواب: عيد الشرطة مناسبة تاريخية خالدة في وجدان وقلوب المصريين

هنأت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، ورجال الشرطة المصرية البواسل بمناسبة العيد ال69 للشرطة، الذي يوافق ال25 من يناير كل عام والذى هو عيد للشعب، ومناسبة تاريخية خالدة في وجدان وقلوب المصريين، ومحفورة في سجل التاريخ .





وأشادت رئيس لجنة السياحة والطيران بالنواب بالجهود الأمنية التي تقوم بها وزارة الداخلية ورجال الشرطة الذين ضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب الوطني لحفظ الأمن والاستقرار وقطع الطريق أمام مخططات التخريب والإفساد في البلاد. مؤكدة أن وزارة الداخلية وأجهزة الأمن نجحت في كشف الكثير من المخططات الإرهابية التي تنفذها الجماعات والتيارات الإرهابية وتسعى لضرب استقرار الوطن ونشر الفوضى والعنف في كل مكان.



