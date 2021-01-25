«يقوى المناعة» .. أبرز 5 فوائد لشاي المورينجا |فيديو

يحتوي شاي المورينجا على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C وفيتامين A وفيتامين D والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والبروتين والحديد، ويعتبر شاي المورينجا مصدر غني لمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكويرسيتين.
وفى هذا الإطار عرضت فضائية العربية فيديو يوضح أبرز ٥ فوائد لشاي المورينجا وجاءت كالآتي:
١- يعد شاي المورينجا من أفضل أنواع المشروبات المعززة لصحة الجهاز المناعي فى الجسم.
٢- يقوى النظر ويحمى من الإصابة بالأمراض المتعلقة بالعيون.
٣- يطرد السموم والفضلات خارج الجسم ويحمي الكبد من أي إصابات.
٤- يمنع الإصابة بالحمي ويساعد على إبقاء درجات الحرارة ضمن معدلها الطبيعي.
٥- يحسن من النفسية ويعالج من الاكتئاب ومحاربة المشاعر السلبية والحزن.