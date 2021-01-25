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«يقوى المناعة» .. أبرز 5 فوائد لشاي المورينجا |فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:04 م
شاي المورينجا
شاي المورينجا
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ندى عبد العزيز
يحتوي شاي المورينجا على العديد من العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C وفيتامين A وفيتامين D والبوتاسيوم والكالسيوم والفسفور والبروتين والحديد، ويعتبر شاي المورينجا مصدر غني لمضادات الأكسدة مثل الفلافونويدات والكويرسيتين.

وفى هذا الإطار عرضت فضائية العربية فيديو يوضح أبرز ٥ فوائد لشاي المورينجا وجاءت كالآتي:

١- يعد شاي المورينجا من أفضل أنواع المشروبات المعززة لصحة الجهاز المناعي فى الجسم.

٢- يقوى النظر ويحمى من الإصابة بالأمراض المتعلقة بالعيون.

٣- يطرد السموم والفضلات خارج الجسم ويحمي الكبد من أي إصابات.

٤- يمنع الإصابة بالحمي ويساعد على إبقاء درجات الحرارة ضمن معدلها الطبيعي.

٥- يحسن من النفسية ويعالج من الاكتئاب ومحاربة المشاعر السلبية والحزن.

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