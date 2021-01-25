الاحتفال بأعياد الشرطة وثورة 25 يناير بثقافة المنيا

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة المنيا، حيث عقد قصر ثقافة المنيا محاضرة تثقيفية بعنوان "الأمن وتدرجه فى الإحتياجات الإنسانية" قدمها د. خالد ابو الفتوح كبير مقدمى القناة السابعة عن أعياد الشرطة و٢٥ يناير .





كما يواصل القصر فعاليات ورشة عمل نموذج لظاهرة الإحتباس الحراري للمهندس عمر محمد عبد الحكيم .





ونفذ بيت ثقافة جاهين ورشة فنية عن إحتفالات الشرطة وتصميم عن عيد الشرطة 69 مع الفنانة هبه مصطفى عزت .





وأقام قصر ثقافة مغاغة محاضرة تثقيفية بعنوان "الشباب وضرورة الوعى بالتاريخ الوطنى" حاضرها الدكتور بهاء الدين ذكريا.





وقدم بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "التحولات الإجتماعية بعد ثورة ٢٥ يناير" حاضر فيها حماده عبد الرحمن وتناول الظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي أدت لقيام ثورة يناير ومدى تحقيق الثورة لأهدافها وأسباب قيام ثورة ٣٠ يونيه .