علوم حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول 21 فبراير

صرح الكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان لصدى البلد عن استعدادات الكلية لاقامة الامتحانات وسط اجرائات احترازية من فيروس كورورنا حيث تم تقليل عدد الطلاب داخل الجان و الحرص على التباعد بين الطلاب .
و اضاف انه من المقرر ان تبدء الامتحانات بكلية العلوم يوم 21 فبراير 2021 و تنتهى 11 مارس 2021 ليكون الفراق بين المادة و الاخرى يومين على الاقل و يكون عدد ايام الامتحانات خمسة ايام .
جدير بالذكر انه نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية حوارا مجتمعيا متعدد الأطراف من الأكاديميين وبعض قيادات الجمعيات الأهلية بمنطقة كفر العلو وممثلين من نادى كفر العلو وكوادر شباب كفر العلو، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية.