علوم حلوان: امتحانات الفصل الدراسي الأول 21 فبراير

أعلنت كلية العلوم جامعة حلوان، موعد امتحانات منتصف العام الدراسي 2020 /2021، حيث تشهد هذا العام إقامة امتحانات منتصف العام الدراسي في أجواء من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة الطلاب.



صرح الكتور عماد ابو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان لصدى البلد عن استعدادات الكلية لاقامة الامتحانات وسط اجرائات احترازية من فيروس كورورنا حيث تم تقليل عدد الطلاب داخل الجان و الحرص على التباعد بين الطلاب .





و اضاف انه من المقرر ان تبدء الامتحانات بكلية العلوم يوم 21 فبراير 2021 و تنتهى 11 مارس 2021 ليكون الفراق بين المادة و الاخرى يومين على الاقل و يكون عدد ايام الامتحانات خمسة ايام .





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