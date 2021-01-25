أبو العينين: المصريون بالخارج يستقبلون الرئيس بفخر واعتزاز.. ولابد أن يكون لدينا جماعات ضغط في أماكن اتخاذ القرار

النائب محمد أبو العينين خلال الجلسة العامة:

أصبح لدينا وزارة متخصصة تهتم بشئون المصريين بالخارج وعلى رأسها سيدة تعمل بجد واجتهاد

الرئيس السيسي يريد أن ينقل مصر إلى مصاف الدول المتقدمة ليعيش المواطنون حياة أفضل

المصريون بالخارج يستقبلون الرئيس السيسي بفخر وحب واعتزاز خلال زياراته الخارجية

عائدات أبنائنا المصريين بالخارج تمثل 9% من الناتج القومي

لابد أن يكون لدينا جماعات ضغط بالخارج فى أماكن اتخاذ القرار

أطالب بعمل بوتقة بين الداخل والخارج من أجل زيادة الاستثمار في كافة المجالات

أدعو المصريين بالخارج للمشاركة في مشروع الرئيس بتطوير 4500 قرية





هنأ النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على إنجازاتها ودورها الهام في وزارة الهجرة والتواصل المستمر بين الوزارة والمصريين بالخارج.





وأضاف وكيل مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة تعقيبا على بيان الوزيرة، أنه أصبح لدينا وزارة متخصصة تهتم بشئون المصريين بالخارج وعلى رأس هذه الوزارة سيدة تعمل بجد واجتهاد من أجل الوصول إلى النجاح، لافتا إلى المبادرة التى أطلقها اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي في خطابه بكلية الشرطة حول مشروع تطوير 4500 قرية والتى تنتهى فى 3 سنوات.





وتابع وكيل مجلس النواب أن تكلفتها كبيرة والرئيس يريد أن ينقل مصر الى مصاف الدول المتقدمة، ويعيش المواطنون حياة أفضل ويجب أن نقوم بالتسويق لإنجازات الرئيس بين أبنائنا المصريين بالخارج وللعالم كله .





وأشار أبو العينين إلى أن الرئيس السيسي خلال زياراته الخارجية يستقبله المصريون بالخارج بكل حب وفخر واعتزاز، وعندما يزور أمريكا يتجمع المصريون من جميع الولايات المختلفة لاستقبال الرئيس ويخرج من سيارته ويوجه التحية لهم بكل حب وهذا يؤكد على الشعور الوطني الكبير المتبادل بين الرئيس والمصريين بالخارج.





وأضاف وكيل مجلس النواب ، أن عائدات أبنائنا المصريين بالخارج تمثل 9% من الناتج القومي ، ولابد أن يكون لدينا جماعات ضغط بالخارج فى أماكن اتخاذ القرار، مستطردا: "هناك من يدفع أموالا كثيرة لعمل تقارير مغلوطة ضد مصر ، وآن الاوان ان نتواصل معهم من خلال أبنائنا فى الخارج والوزارة لتوضيح صورة مصر الحقيقية وإنجازاتها العظيمة التى تتم على أرض الوطن كل يوم ، ويجب خلق اسم عالمي لمصر يليق بها.





كما طالب محمد أبو العينين، بعمل بوتقة بين الداخل والخارج من أجل زيادة الاستثمار في كافة المجالات، لاسيما وأن مصر في مرحلة بناء وتزدهر ببناء حضارة جديدة.





وأكد النائب محمد أبو العينين، أهمية العمل على الترويج لما يحدث في مصر من طفرة كبيرة في كافة المجالات.





ودعا وكيل مجلس النواب، إلى ضرورة إطلاق مبادرة لمشاركة المصريين في الخارج لما أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير 4500 قرية في 3 سنوات وهي نقلة حضارية للريف المصري، مشيرا إلى أن المجلس سيتبنى هذا المشروع.



