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حوادث

بدء التحقيق مع مستريح استولى على 10 ملايين جنيه من 20 مواطنا بقنا

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:14 م
ضبط متهم
ضبط متهم
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يوسف رجب

بدأت النيابة العامة، التحقيق مع مندوب أدوية، استولى على 10 ملايين جنيه من 20 مواطنا في نجع حمادى بزعم توظيفها.


وتبين من تحريات مباحث نجع حمادى، أن 20 مواطنا تقدموا ببلاغات ضد أكرم. م.ا31 سنة، يتهمونه فيها بالاستيلاء على حوالى 10 ملايين جنيه، بدعوى توظيفها في مجال الأدوية والمستلزمات الطبية.  


وكشفت تحريات المباحث، أن المتهم كان يدفع مبلغ مالي بشكل شهري ولمدة عامين للمجنى عليهم، و بعدها انقطع عن الدفع و انقطعت سبل التواصل معه، ما دفع المتضررين إلى تحرير محاضر رسمية ضد المتهم.


وبلغ مجموع الأحكام التى صدرت ضد المتهم حوالى 35 عاما، فتم إخطار الأجهزة الأمنية لسرعة ضبط و إحضار المتهم، بعد ورود معلومات عن هروبه إلى القاهرة.


كانت أجهزة الأمن بالقاهرة، تمكنت من ضبط المتهم فى أحد الأكمنة، فتم إخطار أجهزة الأمن بقنا، و ترحيل المتهم إلى مركز شرطة نجع حمادي.

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