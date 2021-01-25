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أخبار العالم

ذكّر الشعب بكارثتين ماضيتين.. أول تعليق لـ بوتين على احتجاجات روسيا

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:13 م
فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين
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محمد عثمان
علق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، على الاحتجاجات التي اجتاحت عددا من المدن الروسية خلال اليومين الماضيين، وتطالب بالإفراج عن المعارض الروسي البارز أليكسي نافالني.

ودان بوتين خلال مؤتمر صحفي عقده مع عدد من الطلاب عبر الإنترنت، الاحتجاجات المطالبة بإطلاق سراح نافالني، ووصفها بأنها خطيرة وغير قانونية، في حين قال حلفاء لنافالني إنهم يخططون لتنظيم احتجاجات مماثلة يوم الأحد المقبل.

وقال بوتين الذي رفض ذكر نافالني بالاسم، إنه لا ينبغي على أي شخص أن يستخدم المظاهرات غير القانونية لتحقيق مصالحه السياسية الخاصة.

وأضاف "كل شخص لديه الحق في التعبير عن رأيه في إطار العمل المتوفر بالقانون.. أي شيء خارج القانون لا يأتي بنتائج عكسية فحسب، بل هو خطير".

وذكر بوتين الاضطرابات التي سببتها الثورة الروسية عام 1917، وانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1991، كأمثلة على ما يمكن أن ينتج من بؤس بالنسبة للناس نتيجة الأفعال غير القانونية.

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