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ديني

مستشار المفتي: لا يجوز التعالي على أحد بالعبادات فالقبول من عند الله.. فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:13 م
مستشار المفتي: لا
مستشار المفتي: لا يجوز التعالي على أحد بالعبادات
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إنه لا يجوز لأحد أن يتعالى على أحد في العبادات، منوها أنه لا يجوز لمن يصوم أو يصلي مثلا أن يتعالى بعبادته على من لم يصم أو يصلي.

وأضاف عاشور، في البث المب المباشر لصفحة دار الإفتاء، أنه لا يظن العابد أن أحسن بعبادته عند الله من غيره، فالقبول للعبادة من اختصاص الله عزوجل فقط، فالله هو الذي عنده القبول والمعايير .

كيف أعلم أن الله قبل طاعتي
قال الدكتور عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك علامات إذا تحققت يجب على أي شخص أن يعلم جيدًا أن الله عز وجل تقبل عمله.

وأضاف عويضة خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء ردا على أسئلة الجمهور ، أن من أبرز هذه العلامات هي كون الفعل أو العمل الذي قام به الإنسان حدث بالفعل وحقق نتائجه الطيبة، إلى جانب استمرارية هذا العمل، خاصة أن الله عز وجل إذا أراد عدم تقبله فإن هذا العمل لن يستمر.

وأشار إلى أنه كلما استمر الإنسان في العبادات مثل المواظبة على الصلاة وغيرها من العبادات، فإنها إشارات على قبول هذه العبادات، خاصة أن الاستمرار في العبادة من شروط قبول العمل الصالح.

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