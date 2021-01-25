اليابان تفوز على البحرين في مونديال اليد

حقق المنتخب الياباني الفوز على البحرين بنتيجة 25/29 في المباراة التي أقيمت بينهما في إطار منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي ببطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال.

افتتح المنتخب الياباني التسجيل في الدقيقة الأولى وفِي الدقيقة الثانية يتعادل المنتخب البحريني وفِي الدقيقة ذاتها يتقدم المنتخب الياباني 1/2 ثم يتقدم المنتخب البحريني بهدف ويتعادل المنتخب الياباني ويتألق حارس البحرين محمد حسين ويتصدى لمرتين متتاليتين ويظل اللقاء على هذه الوتيرة يتقدم أيًا من الفريقين بهدف ويتعادل الاخر حتى الدقيقة العاشرة حين يبدأ المنتخب الياباني التقدم بفارق هدفين 5/7 ، ثم يوسع الفارق الى ثلاثة اهداف 6/9 ليطلب الايسلندي هالدور سيجفسون وقت مستقطع ، لكنه لا يؤثر على النتيجة حيث زاد فارق الاهداف لصالح اليابان الى ستة اهداف ويواصل التقدم حتى ينهي الشوط بفارق 7 أهداف.





بدأ الشوط الثاني بتركيز عالي من المنتخبين في الدفاع حتى انه مرت 5 دقائق دون احراز اي هدف لكلا الفريقين قبل ان تكسر البحرين الصيام التهديفي في الدقيقة 35 وثلاثين ثانية ، ثم تسجل اليابان ويسمر اللقاء بهذه الوتيرة هدف لهدف تحافظ به اليابان على تقدمها بفارق 8 اهداف 15/23 ويستمر الفارق هكذا حتى الدقيقة 51 حين أصبحت النتيجة 19/27 ، حيث يطلب الأيسلندي هالدور سيجفسون المدير الفني للمنتخب البحريني وقت مستقطع يقلل بعده المنتخب البحريني الفارق الى ستة اهداف في الدقيقة 55 من عمر اللقاء ، وتستمر الصحوة البحرينية وتستطيع انهاء اللقاء بفارق 4 أهداف.







وحصل كوسيكو يوتشينو لاعب المنتخب الياباني على لقب رجل المباراة.







أقيمت المباراة على صالة استاد القاهرة، وأدارها تحكيميًا الطاقم الفرنسي المكون من الشقيقتان تشارلوت وجولي بونافينتورا .





يذكر أن ترتيب المجموعة الثانية بالدور الرئيسي بعد هذه المباراة كالتالي الدنمارك 8 نقاط ، الارجنتين 6 نقاط ، كرواتيا 5 نقاط ، قطر 4 نقاط ، اليابان 3 نقاط ، وأخيرًا البحرين بدون نقاط.