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فن

هيدي كرم: اللي ذاكر ذاكر .. وسامح حسين يرد: فكرتيني بأيام الجامعة.. شاهد

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:52 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة هيدى كرم  صورة  جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".


وعلقت هيدى كرم على الصورة قائلة " اللي ذاكر ذاكر ". 

ورد عليها سامح حسين قائلا " فكرتينى بأيام الجامعه ".



يذكر أن آخر أعمال هيدي مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

وتشارك هيدي كرم في مسلسل "لؤلؤ" ، المسلسل بطولة الفنانة مي عمر ويشارك في بطولة مسلسل "لؤلؤ" نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد زاهر، نجلاء بدر، نرمين الفقي، محمد الشرنوبي، إدوارد، هيدي كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدي هيكل وغيرهم، وهو من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام. وإنتاج شركة سينرجي.
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