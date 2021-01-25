بعد 43 عاما .. شاهد سيارة خادم الحرمين الشريفين النادرة

ظهرت مؤخرا سيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، في احد متاحف عرض السيارات الكلاسيكية القديمة فى المملكة ، والتي أدهشت جميع الزوار .

تداول العديد من الزائرين لمتحف سعد البلحي صور لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة ، مما جعلت هناك حالة من الجدل حولها ، بسبب قيمتها التاريخية العالية والتي تعود الى ملك المملكة العربية السعودية .





وتأتى سيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، من نوع كاديلاك سيدان، موديل 77 ذات لون أحمر، بها سقفها مصنوع من الجلد الأبيض، وتضم 4 مقاعد .





ويقول صاحب المتحف سعد البلحي :" اعمل في جمع الآثار والتحف النادرة منذ 35 عاما، و اشتريت السيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود منذ سنوات طويلة من أحد المزادات .





وأضاف سعد البلحي:" ان السيارة كاديلاك سيدان موديل 77 وهي عزيزة جدًا على قلبي، وأعتز بامتلاكها، لأنها ترجع لاسم غالٍ علينا جمعيًا، وهو خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.





وظهر صاحب المتحف سعد البلحي في فيديو جديد له على العديد من مواقع الإخبارية وهو يشرح تفاصيل السيارة الكاديلاك السيدان موديل 77 ، ويعرض إمكانياته واهميته بالنسبة له وقيمتها التاريخية .