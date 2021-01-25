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رياضة

برنامج تأهيلي وبدني للاعبي الزمالك على هامش تدريبات اليوم

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:24 م
الزمالك
الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش مران اليوم الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وأدى اللاعبون البرنامج تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، حيث تم التركيز خلاله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى الفورمة البدنية المطلوبة.

و أدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام تم خلالها التركيز على جوانب خططية، وجمل فنية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولى كل مدرب واحدة.

وتنافس اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ كافة الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وظهر الجميع في منتهى الجاهزية.

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