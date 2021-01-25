برنامج تأهيلي وبدني للاعبي الزمالك على هامش تدريبات اليوم

خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، برنامجا تأهيليا وبدنيا خاصا للاعبين على هامش مران اليوم الذي أقيم بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وأدى اللاعبون البرنامج تحت إشراف بيدرو مدرب الأحمال بالفريق، حيث تم التركيز خلاله علي رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، ومعالجة الإرهاق، والوصول إلى الفورمة البدنية المطلوبة.
و أدى اللاعبون فقرة فنية تحت قيادة باتشيكو المدير الفني، ومدحت عبدالهادي المدرب العام تم خلالها التركيز على جوانب خططية، وجمل فنية، من خلال تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين يتولى كل مدرب واحدة.
وتنافس اللاعبون تقسيمة قوية في جزء من الملعب، تم خلالها تنفيذ كافة الأمور الفنية التي تم التدريب عليها، وظهر الجميع في منتهى الجاهزية.