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محافظات

صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية الحبيلات في الغربية .. اليوم

الثلاثاء 26/يناير/2021 - 03:02 ص
قافلة طبية
قافلة طبية
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يوسف رجب

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية الحبيلات الغربية التابعة لمركز أبوتشت، وذلك علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و 27 يناير.


أوضح صالح، أن القافلة تشمل توقيع الكشف عن المرضي في العديد من التخصصات" جراحة، أطفال، باطنة، نساء، تنظيم أسرة،  عظام".


وأشار صالح، إلى أن القافلة تشمل عمل تحاليل و أشعة و استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة، مؤكدًا أن جميع الخدمات تقدم بصورة مجانية للجميع.


وأوضح صالح، بأن القافلة تأتى برعاية و توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل توصيل الخدمة الطبية لكافة المواطنين.


يذكر أن مديرية الصحة بقنا، تنفذ قوافل طبية دورية كل فترة للقرى و المناطق الأكثر احتياجًا، للوصول إلى المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.


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