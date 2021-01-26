صحة قنا تنظم قافلة طبية بقرية الحبيلات في الغربية .. اليوم

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن تنفيذ قافلة طبية بقرية الحبيلات الغربية التابعة لمركز أبوتشت، وذلك علي مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 26 و 27 يناير.





أوضح صالح، أن القافلة تشمل توقيع الكشف عن المرضي في العديد من التخصصات" جراحة، أطفال، باطنة، نساء، تنظيم أسرة، عظام".





وأشار صالح، إلى أن القافلة تشمل عمل تحاليل و أشعة و استخراج قرارات علاج علي نفقة الدولة، مؤكدًا أن جميع الخدمات تقدم بصورة مجانية للجميع.





وأوضح صالح، بأن القافلة تأتى برعاية و توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، من أجل توصيل الخدمة الطبية لكافة المواطنين.







يذكر أن مديرية الصحة بقنا، تنفذ قوافل طبية دورية كل فترة للقرى و المناطق الأكثر احتياجًا، للوصول إلى المواطنين بمختلف مراكز المحافظة.







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