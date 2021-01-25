ربنا يخليك لينا .. دنيا عبد العزيز تهنئ صلاح عبد الله بعيد ميلاده





ونشرت دنيا عبد العزيز صورة لها مع صلاح عبد الله وعلقت قائلة: "كل سنة وأنت طيب ربنا يخليك لينا ياعم صلاح".





وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق، ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني.









مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.