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ردا على تركيا.. اليونان توقع عقدا مع فرنسا لشراء 18 طائرة حربية

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:33 م
اليونان توقع عقدًا
اليونان توقع عقدًا مع فرنسا لشراء ١٨ طائرة حربية
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ندى عبد العزيز
عرضت فضائية "euro news"، مقطع فيديو توجهت فيه وزيرة الدفاع الفرنسية "فلورنس بارلي"، اليوم الإثنين، إلى أثينا لتوقيع عقد بيع 18 طائرة مقاتلة من طراز "رفال" لليونان.

وجاء هذا التوقيع لتعزيز العلاقات اليونانية الفرنسية بعد أن شهدت اليونان توترًا متزايدًا مع دولة تركيا المجاورة.

وتبلغ قيمة الصفقة الموقعة ما بين أثينا وباريس نحو 2.5 مليار يورو وتشمل توريد 12 طائرة مستعملة من أسطول القوات الجوية الفرنسية وست طائرات جديدة مع أسلحتها إضافة إلى الدعم اللوجستيي.

وتمت مناقشة هذه الصفقة والتفاوض عليها بين الحكومتين ردًا على التحرك العسكرى التركي وقيام أنقرة بعمليات استكشاف للغاز واستعراض قواتها العسكرية فى المياه المتنازع عليها بين اليونان وقبرص.

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