تماثل 8 حالات للشفاء في شمال سيناء ووفاة حالة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، تماثل 8 حالات جديدة للشفاء، ووفاة حالة واحدة جديدة اثر الاصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء ٨٩ حالة.





كما سجلت المديرية ظهور مسحة 5 حالات إيجابية مصابة بفيروس «كورونا» المستجد، ليصل العدد إلى ٢٨١ إصابة منذ تفشى الجائحة في ديسمبر2019.









وأكد الدكتور طارق محمد كامل شوكة وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أنه يوجد بمستشفيات العريش العام ، وبئر العبد المركزي النموذجي ١٩ حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد، بينما تم عزل منزلي لـ١٣٥ حالة، وشفاء ٨ حالات.



وأشار إلى أن نقطة الفحص الطبي بكمين الميدان تواصل مهام عملها لفحص المسافرين الوافدين لمدينة العريش من فيروس كورونا، م ناشدا المواطنين أهمية اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة كورونا الفيروس المستجد.



وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة،وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، الي جانب دفن الحالات المتوفاة بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد الأسرة.





يذكر أن مستشفى بئر العبد المركزى أعلن عن وصول خزان أكسجين بعد مطالبة اهالي مدينة بئر العبد بضرورة وجود خزان للأكسجين فى ظل انتشار الإصابات بفيروس كورونا. وأعلن المستشفى أنه تم تزويد المستشفى بخزان اكسجين سائل سعة ١٠٨٠٠ لتر وذلك لخدمة المرضى وأهالى مدينة بئر العبد.





كان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع تطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة، وأكد أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.





وتتولى مديرية الصحة بالمحافظة توفير القوى البشرية من الطواقم الطبية اللازمة من أطباء وصيادلة وتمريض وفنيين ومدخلى البيانات والخدمات المعاونة وغيرها.كما سيتم افتتاح مركزين آخرين لتأدية الخدمة: أحدهما بوحدة صحية فى بئر العبد، والآخر بوحدة صحية فى الحسنة بوسط سيناء. كما تم تجهيز مستشفى الشيخ زويد المركزى لاستقبال حالات الاشتباه بالإصابة بـ كورونا بعد إصابة عدد كبير من الأهالي خلال الفترة الماضية.كما تواصل المديرية عمليات الرش والتعليم للمنشات والبرك وتعقيم خزانات مياه الشرب.



