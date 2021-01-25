تماثل 8 حالات للشفاء في شمال سيناء ووفاة حالة جديدة بفيروس كورونا

سجلت مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء ، تماثل 8 حالات جديدة للشفاء، ووفاة حالة واحدة جديدة اثر الاصابة بفيروس كورونا ليصبح إجمالي الوفيات منذ تفشي الوباء ٨٩ حالة.
وقال الدكتور طارق محمد كامل شوكة،وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، في بيان، إنه سيجري اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا لبروتوكول وزارة الصحة خلال عمليات الغسل والتكفين، الي جانب دفن الحالات المتوفاة بمعرفة إدارة الطب الوقائي والإدارة الصحية بمقابر مدينة العريش، تحت حراسة أمنية مشددة وعدد قليل من أفراد الأسرة.
يذكر أن مستشفى بئر العبد المركزى أعلن عن وصول خزان أكسجين بعد مطالبة اهالي مدينة بئر العبد بضرورة وجود خزان للأكسجين فى ظل انتشار الإصابات بفيروس كورونا. وأعلن المستشفى أنه تم تزويد المستشفى بخزان اكسجين سائل سعة ١٠٨٠٠ لتر وذلك لخدمة المرضى وأهالى مدينة بئر العبد.
كان الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تفقد المبنى الاجتماعى باستاد العريش الرياضى لتجهيز موقع تطعيم المواطنين بلقاح الكورونا حال وصوله إلى المحافظة، وأكد أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة من المرحلة الأولى للتطعيم باللقاح من قبل وزارة الصحة، وأنه ستتم متابعة توفير التجهيزات الطبية وعمليات التسجيل والإحصاء للمترددين حسب الفئات المصنفة.