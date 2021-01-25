بعد رحيل عبلة الكحلاوي.. خالد الجندي يوضح سبب تسمية الجمعية بـ الباقيات الصالحات

وأوضح « الجندى » في حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، أن الجمعية تضم ست عمارات إلى جوار المسجد ، وذلك كان بمعاونة السيدة القطرية أمينة درويش، منوهًا بأنه عندما سألها عن اسم الجمعية التى ستضمن كافة أنواع الخير، قالت له: «أنا عاوزا أسميها اسم يبقا بعد وفاتنا وأنا هسميها الباقيات الصالحات».





ونعى الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوى، قائلًا: «إنا لله وإنا إليه راجعون ونصبر ونحتسب على رحيل أم المساكين والمصريين والمحتاجين، كانت أم حقيقية لكل إنسان يحتاج كلمة حانية وهدوء فى الطبع ورقة فى التعامل وصدق فى التعبير، كانت علم ولطف وكرم وإحسان، وقبل ذلك وبعد ذلك شديدة الحب لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقدنا هرم من أهرام الخير وعلامة من علامة البر».





وأشار إلى أن الراحلة عبلة الكحلاوى كانت تمثل قيمة من قيم مصر الحقيقية التى تثبت أن هذا البلد معطاء لكل من يفعلون الخيرات ويحاربون المنكرات فى صمت، كما أنها دائمة العطاء والمساعدة فى هذا البلد وذات روح طيبة ومباركة.



