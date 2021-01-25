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أستاذ علوم سياسية: الشرطة المصرية لها دور كبير في مكافحة الجرائم

الإثنين 25/يناير/2021 - 06:37 م
الشرطة المصرية
الشرطة المصرية
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حمزة شعيب
قال الدكتور إكرام بدر الدين استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر كلها تحتفل اليوم بعيد الشرطة الـ69، وليس رجال الشرطة بمفردهم، وهذا تخليد لمعركة رجال الشرطة أمام القوات البريطانية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، :" أنه لا يمكن الفصل بين عمل مؤسسات الدولة المختلفة، حيث تعمل بالتوازي معا، والشرطة تعمل مع باقي المؤسسات مثل وزارة الخارجية، وبعض القضايا تحتاج إلى التعاون، مثل الإرهاب والفساد، وغسيل الأموال.

ونوه إلى أن الشرطة لها دور كبير في الهجرة غير المشروعة، والاتجار في البشر، وتجارة المخدرات، والمال العام، وهذه كلها تقوم فيها بدور مهم وكبير.

وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مستوى التدريب لدى قوات الشرطة مرتفع للغاية، وهذا يجعل رجال الشرطة على أعلى مستوى، ولذلك فإن مصر مصر تعتبر ثالث دولة على العالم في الإسهام في قوات حفظ السلام الدولية التي تعمل على حفظ السلام في المناطق التي تشهد نزاعات وتوترات في مختلف دول العالم.
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