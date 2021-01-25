تمريض حلوان تكشف آخر مواعيد التقديم في الدراسات العليا والأوراق والشروط المطلوبة

قالت الدكتورة صفاء الدين عميد كلية التمريض بجامعة حلوان إنه يتم في الوقت الحالي تلقي طلبات الالتحاق بالدراسات العليا بالكلية للطلاب الراغبين في عمل الدراسات واستكمال دراستهم للحصول على درجتي الماجيستير والدكتوراه.





وأوضحت "صفاء" في تصريح خاص لـ "صدى البلد" أنه سيتم تلقي طلبات التقديم للدراسات العليا ، حتى يوم 7 من شهر فبراير المقبل، بشرط استيفاء الشروط المقررة من قبل الكلية ، والواجب توافرها في الطالب المتقدم لمرحلة الماجيستير أو الدكتورة وجاءت الشروط والأوراق على النحو التالي :





1- اصل شهادة البكالوريوس+ صورة

2- أصل شهادة الامتياز + صورة

3- أصل شهادة الماجستير (للمتقدمين لدرجة الدكتوراه)

4- أصل شهادة الميلاد

5- أصل شهادة الجيش للذكور .

6- بيان تقديرات (عربى +انجليزى)

7- شهادة خبرة بسنة بعد سنة الامتياز

8- شهادة حسن سير وسلوك

9- 20 جنيه طوابع فئة 10 جنية (من خارج كلية التمريض بجامعة حلوان)

10- عدد 6 صور شخصية

11- صورة البطاقة الشخصية

12- اصل موافقة جهة العمل

13- دوسية كبسول حفاظًا على أوراق الدارس

14- دفع رسوم فتح ملف 300 جنيه + 300 جنية رسوم مقابلة شخصية .





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وأشارت الكلية إلى أن أعمال التقديم تتم داخل مقر الكلية بالحرم الجامعي بعين حلوان، وطلبت من الطلاب الدارسين اتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة والمعروفة لمواجهة فيروس كورونا من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطلاب فى الجامعة مع مراعاة قوانين التباعد الاجتماعي بين الطلاب ومنع تجمع الطلاب وبعضهم البعض بعد او اثناء تقديم طلب الالتحاق بالدراسات العليا.





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