تعرف على آثار ترك محرك السيارة يعمل أثناء التوقف

يضطر بعض السائقين أن يتركوا محرك السيارة يعمل بسبب الانتظار بداخلها أو لأي سبب آخر، لكن لا يعلم مدى تاثير هذا التصرف على السيارة ، بل وعلى سلامته شخصيا.

وخلال السطور التالية سنتعرف على آثار ترك محرك السيارة يعمل أثناء التوقف.

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أولا : الأضرار البيئية

يتسبب ترك محرك السيارة يعمل اثناء الوقوف لساعات وساعات في خروج انبعاثات ضارة بالبيئة، ومن بين هذه الانبعاثات هو أول أوكسيد الكربون .

ويعتبر أول أوكسيد الكربون وهو غاز قاتل خفي، ولا يمكن الشعور به، لأنه بلا رائحة ولا أي شعور، بمجرد أن يدخل الى جسم الانسان يسبب الاختناق، وفي كثير من حالات يسبب الوفاة، لذلك في بعض الدول الأوروبية اذا قام الشرطي بمشاهدة شخص جالس في سياراته وتارك المحرك يعمل لفترة طويلة يحرر له مخالفة.





ثانيا : تهوية السيارة

إذا اضطر الشخص الى أن يبقى في السيارة، مع تشغيل السيارة والمكيف أو التدفئة، فلابد من أن يتأكد أن يكون المكان مفتوحًا وفيه جريان هواء وليس مكان مثل جراج مغلق ومحصور والهواء حول السيارة لا يتحرك.

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ثالثا : استهلاك زيت المحرك

عندما تشغل محرك السيارة وتتركها لفترات طويلة، يقوم المحرك باستهلاك زيت حتى لو كان عداد الكيلومترات لا يعمل.

فبسبب الحرارة الزيت سيتأكسد وستتبخر المواد المضافة التي ترفع من قدرة الزيت، وغالبًا سيتكون شيء داخل المحرك اسمه سلادج، ويتحول الزيت إلى حالة طينية أو لزجًا ثقيل جدًا، وفي بعض الأحيان يجف ويصبح تكتلات قاسية جدا، ولكي تزيل هذه الشحوم والترسبات تضطر أحيانًا لأن تفك المحرك كي تنظفه.