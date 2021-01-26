كفاح امرأة.. أم كريم تبيع أسطوانات الغاز في الإسكندرية.. شاهد

"حينما تنهمر الدموع من عينيك، دموع الألم والظلم، ودموع البراءة والطهر ليس لشيء سوى قسوة الزمن"، فالإنسان كثيرًا ما يواجه عددًا من العقبات القاسية، التي تفقدنا الأمل أحيانا، وتملأ قلوبنا بالحسرة، والخيبة، وتجعلنا ضعفاء غير قادرين على مواجهة مرارة الحياة، وقسوة المجهول.





وفي الإسكندرية، رصد "صدى البلد" قصة كفاح امرأة مصرية فاضلة، قست عليها الحياة، ولكنها تمكنت من مواجهتها بعزيمة صلبة، غلبت بها أعتى الرجال، لتسطر تاريخًا مشرفًا من الكفاح استمر أكثر من 50 عامًا.





أم كريم، امرأة مصرية جميلة، تبلغ 62 عامًا، تعمل في مجال بيع الأنابيب بمنطقة سيدي بشر، شرق الإسكندرية، لتستطيع مواجهة الحياة، وإطعام أبناءها بعدما مات عنها زوجها، منذ سنوات، وتركها وهو على قيد الحياة منذ سنوات أطول.





عانت أم كريم منذ طفولتها التي بدأتها في منطقة بولاق الدكرور بالقاهرة ، وبدأت العمل منذ سن السابعة مع والدها، ولذلك لم تدخل المدرسة نظرا لضيق المعيشة وضيق الحال، وبعد أن تزوجت ظنت أن الدنيا قد ابتسمت لها، ورحلت مع زوجها إلى الإسكندرية، لكنها اصطدمت بواقع جديد فرض نفسه عليها، فمصروف البيت لم يكن يكفي أم بأطفالها، فاضطرت للعمل لتطعم أولادها وتعلمهم، واستمر ذلك بعد وفاة زوجها فلا قريب يساعدها ولا غريب يقف بجوارها.







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وقالت أم كريم، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إنها واجهت صعوبات عديدة أثناء عملها في بيع الأنابيب، لأنها مهنة تقتصر على الرجال، نظر لأنها تحتاج إلى قوة جسدية كبيرة.





وحول بدايتها، أضافت أم كريم أنها بدأت العمل منذ سن السابعة من عمرها، حيث عملت مع والدها الذي كان يمتلك عربة لنقل نضارة الخشب، ولم تتمكن من دخول المدرسة، وبعدها ذهبت لورشة لتقطيع الخشب، وعملت في السباكة، وفي ورشة ميكانيكي.





وتابعت أنها بعد زواجها، في عام ١٩٨٢، جاءت إلى الإسكندرية مع زوجها ولكن مصروف البيت لم يكن يكفي أما وأبناءها، ونظرا لأن زوجها كان يرغب في ولد رغم أن لديها كريم، الابن الأكبر، فقد جاءت باربع بنات حتى استطاعت أن تنجب ميدو، مشيرة إلى أن لديها ٧ أبناء.











وأشارت إلى أنها اضطرت للعمل في بيع الأنابيب بعد الزواج حتى تستطيع إطعام أولادها لأن مصروف زوجها لم يكن يكفي حتى الطعام، ناهيك عن مصاريف المدارس.











وروت أن كريم معاناتها مع زوجها، وإهانته لها، وضربها، بسبب عملها، حيث لم يكن يعطيها ما يكفي الأبناء ومع ذلك، يرفض عملها، قائلة: "أحيانا كنت بنام على السلم بعد ما يضربني ويطردني".











وأوضحت أم كريم، أن أحد المواطنين ساعدها بشراء عجلة لبيع الأنابيب عليها وساعدها ماديا، في بداية الأمر، وكانت تتعرض للمضايقات، وسرقة الأنابيب أحيانا.









وأشارت إلى أن أبناءها تلقوا تعليما مناسبا، فـ"ميدو" يعمل محاسبا، وناهد خريجة معهد كمبيوتر ولم تكمل كلية التجارة، والباقي تعليمهم متوسط وفوق متوسط.







