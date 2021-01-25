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توك شو

في 3 أسابيع.. إنجاز علمي يمكن الفئران المشلولة من السير مجددا |فيديو

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:10 م
الفئران
الفئران
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إبراهيم القادري
عرضت قناة العربية فيديو يكشف عن إنجاز علمي جديد يمكن الفئران المشلولة من السير مجددا وهذا ما أكده باحثون في جامعة ruhr الألمانية حيث أنهم حقنوا أدمغة فئران ببروتين معاد تصميمه.

وأضاف الفيديو أن البروتين المعاد تصميمه يحفز أعصاب الحبل الشوكي التالفة لدى الفئران  حتي تعمل علي إنتاج نفسها من جديد حيث ان العلماء كانوا يعتبرون ان ضرر خلايا الحبل الشوكي غير قابل للإصلاح عند الثدييات .

وأوضح الفيديو أن الفئران المشلولة التي تلقت العلاج تمكنت من المشي خلال 3 أسابيع فقط لافتا أن الفريق العلمي يواصل تجاربة لتطوير العلاج ليناسب البشر في المستقبل.
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