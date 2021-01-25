في 3 أسابيع.. إنجاز علمي يمكن الفئران المشلولة من السير مجددا |فيديو

عرضت قناة العربية فيديو يكشف عن إنجاز علمي جديد يمكن الفئران المشلولة من السير مجددا وهذا ما أكده باحثون في جامعة ruhr الألمانية حيث أنهم حقنوا أدمغة فئران ببروتين معاد تصميمه.





وأضاف الفيديو أن البروتين المعاد تصميمه يحفز أعصاب الحبل الشوكي التالفة لدى الفئران حتي تعمل علي إنتاج نفسها من جديد حيث ان العلماء كانوا يعتبرون ان ضرر خلايا الحبل الشوكي غير قابل للإصلاح عند الثدييات .



