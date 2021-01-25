علوم حلوان: اختبارات التخلفات 14 مارس.. ولا إعادة للامتحانات السابقة

بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 التى تقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفآ من الموجة الثانية من فيروس كورونا ولذلك تراعي جميع كليات جامعة حلوان اثناء اعدادها لجدوال الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء الامتحانات، وذلك بعد اجتماع المجلس الاعلى الجامعات والتى قام بتأكيد على إقامة الامتحانات فى مواعيدها بعد إجازة منتصف العام الدراسي .





وصرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان فى تصريحات خاص لموقع " صدى البلد "، بأنه بالنسبة لامتحانات التخلفات للطلاب الراسبين بمادة أو مادتين من سنة سابقة تقرر أن تبدأ يوم 14 مارس 2021 و سوف تستمر لمدة ثلاثة ايام.





واضاف عميد كلية العلوم انه تم اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول والتى تبدأ يوم 21 فبراير وتنتهى 11 مارس 2021 .





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وكان قال الدكتور ابو الدهب، تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن الامتحانات التى قد أداها وعقدت قبل صدور قرار الحكومة بتأجيل الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام لن تعاد مره أخرى، وان الكلية تحتفظ بدرجات الطلاب وسوف تقوم باحتسابها وإضافتها حين استكمال الامتحانات .





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وشددت ادارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وحمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية.



