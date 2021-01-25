ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

علوم حلوان: اختبارات التخلفات 14 مارس.. ولا إعادة للامتحانات السابقة

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:00 م
جدوال الامتحانات
جدوال الامتحانات
Advertisements
إسلام خالد
بدأت كليات جامعة حلوان فى إعلان جداول امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 التى تقام هذا العام وسط إجراءات احترازية غير مسبوقة خوفآ من الموجة الثانية من فيروس كورونا ولذلك تراعي جميع كليات جامعة حلوان اثناء اعدادها لجدوال الامتحانات عدم حدوث اى تكدس او زحام اثناء الامتحانات، وذلك بعد اجتماع المجلس الاعلى الجامعات والتى قام بتأكيد على إقامة الامتحانات فى مواعيدها بعد إجازة منتصف العام الدراسي .

وصرح الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان فى تصريحات خاص لموقع " صدى البلد "، بأنه بالنسبة لامتحانات التخلفات للطلاب الراسبين بمادة أو مادتين من سنة سابقة تقرر أن تبدأ يوم 14 مارس 2021 و سوف تستمر لمدة ثلاثة ايام.

واضاف عميد كلية العلوم انه تم اعلان جداول امتحانات الفصل الدراسى الاول والتى تبدأ يوم 21 فبراير وتنتهى 11 مارس 2021  .


وكان قال  الدكتور ابو الدهب، تصريحات خاصة ل صدى البلد، أن الامتحانات التى قد أداها وعقدت قبل صدور  قرار الحكومة  بتأجيل الامتحانات الى ما بعد إجازة منتصف العام لن تعاد مره أخرى، وان الكلية تحتفظ بدرجات الطلاب  وسوف تقوم باحتسابها وإضافتها حين استكمال الامتحانات .

 وشددت ادارة جامعة حلوان على أنه على الطلاب الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من انتشار وباء فيروس كورونا، وأنه يجب عليهم الحرص على ارتداء الكمامات وحمل المطهرات للوقاية من خطر الموجة الثانية.

علوم حلوان: اختبارات التخلفات 14 مارس.. ولا إعادة للامتحانات السابقة
علوم حلوان: اختبارات التخلفات 14 مارس.. ولا إعادة للامتحانات السابقة
علوم حلوان: اختبارات التخلفات 14 مارس.. ولا إعادة للامتحانات السابقة
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كليات جامعة حلوان تعلن موعد امتحانات العملي ومنتصف العام.. وتنبه على الالتزام بالإجراءات الوقائية من كورونا

علوم حلوان .. امتحانات التخلفات 29 ديسمبر

اقتصاد منزلى حلوان تبدأ امتحانات التخلفات وسط إجراءات احترازية

تجارة حلوان: امتحانات التخلفات تبدأ 25 ديسمبر

امتحانات الفصل الدراسي الأول وسط إجراءات احترازية مشددة بجامعة حلوان.. تعليمات من الكليات للوقاية من كورونا داخل اللجان.. وجداول خاصة مراعاة للظروف

آداب حلوان: امتحانات التخلفات 30 ديسمبر لمدة 5 ايام

ترشيحاتنا

بادجي يسجل هدفًا في ثاني مبارياته مع أنقرة جوجو في الدوري التركي

وفد الإسماعيلي يزور الأهلي للحصول على خدمات مروان محسن ورامي ربيعة

تعرف على الإرهابي الذي اتصل بـ مرسى لنقل أوامر المخابرات التركية والقطرية

قبل مونديال الأندية .. الدحيل يهين الأهلي بسداسية في كأس قطر

ترامب متورط.. إطلاق تحقيق جديد حول الانتخابات الأمريكية

كارثة .. وزير الداخلية الأسبق يكشف سر اتصال مرسي به وقت رئاسته للدولة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور