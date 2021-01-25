دور بطولي لحفظ الأمن.. رئيس جامعة الزقازيق يهنئ قيادات مديرية أمن الشرقية بعيد الشرطة |شاهد

قدم الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق اليوم التهنئة لوزارة الداخلية المصرية، بمناسبة عيد الشرطة 69، مؤكدا على اعتزاز المصريين برجال الشرطة ودورهم في حماية الوطن.





جاء ذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة ال69 بمقر إدارة قوات الأمن بمدينة الزقازيق حيث قدم رئيس الجامعة التهنئة إلى اللواء إبراهيم عبد الغفار مساعد أول وزير الداخلية ومدير أمن الشرقية، وقيادات مديرية أمن الشرقية.





وأكد د. عثمان شعلان أن الجميع لا ينسي دور الشرطة المصرية في الدفاع عن مصر ضد المحتل الأجنبي ، وتضحيات رجالها وشهداءها الشرفاء الذين ضحوا من أجل مستقبل أفضل يدا بيد مع الجيش المصري العتيد، والذي يمثل نموذجًا رائعًا للتضحية والفداء والتأكيد علي دورهم البطولي علي حفظ الأمن في ربوع مصر الغالية.





وأشار رئيس الجامعة إلى أن اليوم، هو فرصة عظيمة لنا، لنتذكر ونذكر أبناءنا بسيرة شهدائنا من أبطال الشرطة الذين قدموا أرواحهم فداء لوطنهم، وفداء لشعب مصر العظيم، لافتا إلى أن الشهداء يرحلون عنا بأجسادهم لكنهم يظلون معنا بأرواحهم الطاهرة، وتبقى سيرتهم العطرة نبراسا نسير على دربه نتعلم منه ونعلم أبناءنا وبناتنا أسمى معاني التضحية والوطنية والفداء.





وأثناء الاحتفال قام رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة إلى اللواء مدير أمن الشرقية والسيد اللواء مدير الأمن الوطني بالمحافظة.





ورافق د. عثمان شعلان خلال الاحتفال وفدا من القيادات الجامعية يضم كل من : د.غاده شاكر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ،د.عبد المنعم نافع المشرف العام علي قطاع شئون التعليم والطلاب ،د. رمضان نافع مستشار رئيس الجامعة للإمراض الوبائية وشئون المستشفيات الجامعية، د. خالد الدرندلي عميد كليه الحاسبات والمعلومات ،د. وليد زيدان عميد كليه طب الأسنان ، د.هلال عفيفي عميد كليه التجارة د. عبد السلام عيد عميد كليه الطب البشري، د. إيهاب الببلاوي عميد كليه علوم ذوي الإعاقة والتأهيل ، د. أحمد عبد الستار أمين عام الجامعة.