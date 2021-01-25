هنا يتجمد كل شيء حتى رجال النار .. فيديو

عرضت قناة روسيا اليوم فيديو لرجال إطفاء في إحدى المناطق الواقعة بشرق سيبريا وهم يتجمدون حيث ظهر إطفائيون وهم يستخدمون المطارق لخلع زي زملائهم بعد إطفاء حريق في درجات حرارة شديدة البرودة . قناةإطفاءالمطارق





وأضاف الفيديو أن درجة الحرارة في ياقوتيا الواقعة في أقصي الشمال الشرقي لروسيا وصلت إلى 57 درجة تحت الصفر "حيث لا وجود للدفء" .





وظهر رجال الإطفاء وهم يساعدون زميلهم بخلع البدلة الخاصة المتجمدة رغم انتهائهم منذ قليل من إخماد النار لحريق نشب في أحد المتاجر المحلية في درجات حرارة شديدة البرودة.



