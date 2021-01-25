تحذيرات جديدة في إرشادات استعمال لقاح "سبوتنيك V" الروسي

نشرت الشركة المنتجة للقاح "سبوتنيك V" الروسي تعليمات وإرشادات استعمال جديدة للراغبين في تلقي اللقاح ، وذلك بالنسبة للمرضى المصابين بأورام خبيثة.





ويعود سبب التحذير لنقص المعلومات حول تأثير اللقاح على مرض السرطان، وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية.





وقالت التعليمات الصادرة حديثا ضمن النشرة المرفقة بعلبة اللقاح: "بسبب نقص المعلومات، يمكن أن يشكل التطعيم خطرا على المجموعات التالية من المرضى وهم المصابون بأمراض المناعة الذاتية - يمكن أن يؤدي تنشيط الجهاز المناعي إلى تفاقم المرض، ويتوجب بشكل خاص التعامل بحذر مع المرضى الذين يعانون من أمراض المناعة الذاتية، ومن لديه ميل نحو الظروف الخطيرة والمهددة للحياة- مع الأورام الخبيثة".





كانت وزارة الصحة الروسية سجلت لقاح "سبوتنيك V" في أغسطس 2020، واعتبرت أنه أول دواء مسجل في العالم للوقاية من مرض كوفيد- 19.



