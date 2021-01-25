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اقتصاد

9 جهات حكومية تصرف رواتب شهر يناير.. غدا

الإثنين 25/يناير/2021 - 11:01 م
أجور ومرتبات
أجور ومرتبات
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محمد يحيي
تستأنف وزارة المالية؛  غدا الثلاثاء، عمليات صرف رواتب العاملين بالجهاز الإداري والقطاعات الخدمية والاقتصادية التابعة والخاضعة للموازنة العامة للدولة علي مستوي الجمهورية، عن شهر يناير الجاري، وذلك لليوم الثالث  علي التوالي.

من المقرر بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية؛ أن يتم صرف رواتب المجموعة الثالثة من الموظفين؛ والمحددة بواقع 9 وزارات وجهات مستقلة .

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تشمل عمليات صرف الرواتب العاملين بوزارات وهيئات "التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الري والموارد المائية، والخارجية، والشباب والرياضية، والمالية" والجهات التابعة والخاضعة لها اضافة لهيئات "الأزهر الشريف، رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس الوزراء وباقي الجهات".

نجحت الوزارة خلال اليومين الماضيين في صرف رواتب ما يقرب من 48 وزارة وجهة تابعة ومستقلة بالحكومة من إجمالي 58 جهة.

وتسعي الحكومة لتقليل الزحام علي جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهها البلاد حاليا، موضحا أن سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسيق مع البنك المركزي المصري.
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