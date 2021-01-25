9 جهات حكومية تصرف رواتب شهر يناير.. غدا

من المقرر بحسب تقارير صادرة عن وزارة المالية؛ أن يتم صرف رواتب المجموعة الثالثة من الموظفين؛ والمحددة بواقع 9 وزارات وجهات مستقلة .



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نجحت الوزارة خلال اليومين الماضيين في صرف رواتب ما يقرب من 48 وزارة وجهة تابعة ومستقلة بالحكومة من إجمالي 58 جهة.



وتسعي الحكومة لتقليل الزحام علي جهات الصرف خلال فترات وباء كورونا التي تشهها البلاد حاليا، موضحا أن سيتم تحويل رواتب الموظفين عبر البنوك المتعاقدة مع الجهات الحكومية وبالتسيق مع البنك المركزي المصري.

