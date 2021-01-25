محافظ الدقهلية يناقش مقترح استبدال مركبات التوك توك بسيارة "فان"

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم اجتماعا بحضور عبد القادر النوري وكيل الوزارة السكرتير العام لممثلي عددا من البنوك العاملة علي أرض المحافظة ومسئولي جهاز شباب الخريجين والصندوق الاجتماعي وبرنامج مشروعك.





وتناول المحافظ خلال الاجتماع الخطوات الإجرائية التي من الممكن تنفيذها بشأن تطبيق مقترح استبدال مركبات التوك توك بسيارة " فان" صغيرة تعمل بالغاز.





وأكد المحافظ سيتم البدء في التنفيذ لمركبات التوك توك المرخصة بمراكز ومدن وأحياء وقري المحافظة والبالغ عددها ما يقرب من 50 ألف مركبة توك توك مرخصة كما جرى التأكيد علي ضرورة تنسيق الجهود بين كافة الجهات المانحة لقروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومشروعات شباب الخريجين وبرنامج مشروعك مع البنوك العاملة.





وذلك بهدف التيسير علي المواطنين أصحاب مركبات التوك توك للحصول علي القروض اللازمة لهم لاستبدال المركبة بالسيارة " فان"،مع تقديم كافة التيسيرات في حصولهم علي القروض المطلوبة.





وأضاف أنه بإتمام تنفيذ هذا المشروع في نطاق محافظة الدقهلية سيكون له المردود الإيجابي علي البيئة وعلي الحركة المرورية والأمنية وتحقيق الانضباط بنطاق المحافظة، والقضاء نهائيا علي كافة مشكلات التوك توك وستكون محافظة الدقهلية في مقدمة المحافظات التي قامت بتنفيذ هذه الفكرة وستقدم نموذجا يحتذي به بين المحافظات الأخرى في التعامل مع مشكلات التوك توك.





الجدير بالذكر أن سبق أن عقد الأسبوع الماضى اجتماعا لرؤساء الوحدات المحلية وقطاع المرور وجه خلاله بتنفيذ حزمة إجراءات تستهدف المنع النهائي لسير مركبات التوك توك علي الطرق العامة بين المدن والعمل علي اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.





وكذا تنفيذ حصر شامل لجميع مركبات التوك توك والتنسيق من قبل المرور والوحدات المحلية لترخيص غير المرخص منها لتدخل كمرحلة قادمة في مشروع الاستبدال بالسيارة ال" فان" المشار إليها حرصا علي توفير بيئة آمنة للمواطنين بنطاق المحافظة.



