رحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي مع الدعوة والبرامج الدينية

ودع العالم الإسلامي الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والعالمة الأزهرية، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي، حيث
سلكت طريق الدعوة إلى الله، فأَلِفَتها القلوب، وأنارت بعلمها العقول، وجعلها الله عونًا لمساعدة الفقراء والأيتام، وجمعت عبلة الكحلاوي
بين علوم الشريعة علمًا وتعليمًا، وبين العمل الخيري، حيث أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر التي تقوم بالكثير من أعمال الخير والبر، وكانت قامة علمية وأخلاقية وصوتًا وسطيًا حكيمًا.
وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي
، تعمل أستاذة للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية في مكة المكرمة.
وعُرفت الدكتورة عبلة الكحلاوي
بأنها من أهل العلم والبر والخير رحمها الله وقدمت الكثير لطلبة العلم وللفقراء والمحتاجين، وكانت رحمها الله تُدرس للنساء في المسجد الحرام على مدار عامين يوميًا بعد صلاة المغرب وذلك أثناء رئاستها لقسم الشريعة في مكة المكرمة، وبعد عودتها لمصر وبجانب عملها الأكاديمي كانت تلقي دروسًا بالجامع الأزهر الشريف، وبعض المساجد الأخرى، كما أسست واحدة من أكبر الجميعات الخيرية في مصر وهي جميعة "الباقيات الصالحات" لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر.
وقدمت الدكتورة عبلة الكحلاوي نموذجًا متميزًا في الفكر الدعوي المستنير وكانت نموذجًا يحتذى به ويمثل قدوة طيبةً، وينشر «صدى البلد» في هذا التقرير رحلتها الدعيوة في البرامج الدينية.
حلقات تليفزيونية:
الباقيات الصالحات بقناة دريم
الرضا والنور عدة حلقات القناة الأولى
فى رحاب المسجد عدة حلقات
المكتبة الاسلامية عدة حلقات
الكلمة الطيبة عدة حلقات
ربيع العمر عدة حلقات
مشاركة فى الأوربت على الهواء: عماد أديب لقاءات متعددة
مشاركة فى ART يلا هلا لقاءات متعددة
مشاركة فى النيل للدراما
مشاركة فى سات النيل الثقافية دائمة «فتاوى»
مشاركة فى قناة اقرأ حلقات طول شهر رمضان
مشاركة في قنوات الشارقة، أبو ظبى، الجزيرة، M.B.C
صباح الخير يا مصر علا بسيونى – أمانى أبو خزيم القناة الأولى
مشاركة دائمة فى قناة اقرأ ومن أوائل من عملوا فى القناة – فتاوى النساء
مشاركة قناة دريم «عم يتساءلون» «نساء صالحات»
مشاركة قناة المحور «المسلمون يتساءلون» «المؤمنات»
مشاركة قناة الرسالة «قلبى معك» «بحلم بيوم»
المشاركة في برنامج من القلب للقب على إم بي سي مصر.
الإذاعة:
صوت العرب برنامج أسبوعى صباح الخير يا عرب
القرآن الكريم الأسرة المسلمة
البرنامج العام ربات البيوت
القاهرة الكبرى فتاوى النساء أسبوعية
رسالة إلى حواء
تم تسجيل فقه النساء بكامله CD
وشاركت الدكتورة عبلة الكحلاوي، في العديد من الرسائل العلمية «دكتوراه ماجستير فى مصر والسعودية»، وأشرفت على 19 رسالة دكتوراه و38 رسالة ماجستير فى أنحاء العالم العربى.