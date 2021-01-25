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رياضة

أولمبياكوس يتعاقد مع سكوراتيس نجم أرسنال حتى عام 2023

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:34 م
سكوراتيس
سكوراتيس
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إسماعيل محمود
أعلن نادي أولمبياكوس اليوناني، تعاقده مع سكوراتيس باباستاتوبولس بعد فسخ تعاقده مع نادي ارسنال الإنجليزي.

وأعلن أولمبياكوس عن التعاقد مع سكوراتيس بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف، ينتهي بنهاية موسم 2022-2023.

وكان  نادي ارسنال الإنجليزي، قد أعلن يوم الأربعاء، فسخ تعاقده مع المدافع اليوناني سكوراتيس باباستاتوبولس بالتراضي.

ونشر نادي ارسنال خبر رحيل سكوراتيس، بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي، متمنيًا له التوفيق في رحلته المقبلة.

يذكر أن سكوراتيس انضم لصفوف ارسنال عام 2018، قادمًا من نادي بروسيا دورتموند الألماني، لكنه لم يقنع دربه الإسباني ميكيل أرتيتا، والذي لم يشركه في أي مباراة هذا الموسم.

وسبق لـ سكوراتيس اللعب لصفوف فريق ميلان الإيطالي، كما لعب لفيردر بريمن الألماني وأيك اليوناني.
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