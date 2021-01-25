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برلمان

برلمانية لنبيلة مكرم: المواطن المصري بالخارج لا يشعر بمجهودات الوزارة

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:46 م
وزيرة الهجرة نبيلة
وزيرة الهجرة نبيلة مكرم
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
وجهت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب، سؤالًا لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، عن آلية حصول أي من المصريين بالخارج على أي نوع من أنواع الدعم.

 و طالبت "عبدالناصر" ضرورة أن يكون هناك تعاون مع وزارة الخارجية في عمل وسائل سهلة و مبسطة للتواصل مع المصريين بالخارج ، مشيرة إلى  أن المواطن المصري بالخارج لا يشعر بمجهودات الوزارة و لا يجد أي مساندة حقيقية حين الاحتياج إليها.

وكانت قد شهدت أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب،برئاسة المستشار حنفي جبالي، عرض وزيرة الهجرة السفير نبيلة مكرم ، ووزير القوي العاملة محمد سعفان برنامج وزارتهما أمام البرلمان.
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