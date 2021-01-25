ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

حسين لبيب: منتخب مصر لليد عظيم وحلمنا في المونديال كبير

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:38 م
حسن لبيب
حسن لبيب
Advertisements
ريهام بكير
قال حسين لبيب مدير بطولة العالم لليد، الحمد لله مبروك علي مصر النجاح وانا سعيد لان الكل سعيد ومنتخبنا اشعل الأجواء وهذا ما قلته في البداية ان منتخبنا هو عريس المونديال مهما بلغ النجاح التنظيمي والحمد لله عريسنا جدع ولم يخذلنا ورفع راسنا بين كل المنتخبات وقدم عروضا رائعة واستحق بجدار الصعود مع الكبار

وأضاف ما زالت ثقتي في اللاعبين كبيرة ، واشعر ان القادم افضل .. وسنفوز المباراة القادمة امام الدنمارك بطل العالم وندخل المربع الذهبي رغم صعوبة المنافس الا ان ثقتنا فيهم اكبر من قوة اي منتخب

واختتم تصريحاته قائلا إن النجاح الذي تحقق يثبت حسن تخطيط الدولة ويعكس حجم المجهود الكبير المبذول خلال سنوات علي كل الجوانب لتكتمل منظومة النجاح ..
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لجنة التفتيش بالاتحاد الدولي لليد تزور صالة برج العرب استعدادا للمونديال

سلبية مسحات منتخب اليابان لليد قبل مواجهة مصر وديا

وزير الرياضة لنجوم منتخب اليد: نراهن على تميزكم.. أنتم أهم أسباب نجاح المونديال

كلاكيت تاني مرة| مصر تهزم اليابان 33- 25 استعدادا لمونديال اليد

أحمد حجازي يقدم الدعم لفراعنة اليد قبل انطلاق المونديال

اكتمال وصول المنتخبات المشاركة في مونديال اليد

ترشيحاتنا

بايدن يوقع أمرًا تنفيذيا بإلغاء حظر ترامب بشأن خدمة المتحولين جنسيًا في الجيش

لماذا أسست عبلة الكحلاوي "الباقيات الصالحات"؟.. الداعية تجيب باكية

قرار قضائي جديد فى طعن مرتضى منصور ضد "الشباب والرياضة"

بطلها عبدالله السعيد.. إخماد أزمة فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

قبل مواجهة نارية.. 3 أسباب تشعل مباراة الأهلي وبيراميدز

تعرف على أعلى عائد مادي لـ 5 شهادات استثمار في البنوك المصرية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها