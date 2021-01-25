حسين لبيب: منتخب مصر لليد عظيم وحلمنا في المونديال كبير





وأضاف ما زالت ثقتي في اللاعبين كبيرة ، واشعر ان القادم افضل .. وسنفوز المباراة القادمة امام الدنمارك بطل العالم وندخل المربع الذهبي رغم صعوبة المنافس الا ان ثقتنا فيهم اكبر من قوة اي منتخب







واختتم تصريحاته قائلا إن النجاح الذي تحقق يثبت حسن تخطيط الدولة ويعكس حجم المجهود الكبير المبذول خلال سنوات علي كل الجوانب لتكتمل منظومة النجاح ..

قال حسين لبيب مدير بطولة العالم لليد، الحمد لله مبروك علي مصر النجاح وانا سعيد لان الكل سعيد ومنتخبنا اشعل الأجواء وهذا ما قلته في البداية ان منتخبنا هو عريس المونديال مهما بلغ النجاح التنظيمي والحمد لله عريسنا جدع ولم يخذلنا ورفع راسنا بين كل المنتخبات وقدم عروضا رائعة واستحق بجدار الصعود مع الكبار