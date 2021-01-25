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توك شو

في ذكرى 25 يناير.. أحمد موسى: لا يوجد معتقل سياسي واحد في مصر

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:41 م
احمد موسى
احمد موسى
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عبد الخالق صلاح
قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإرهابية كانت تستهدف جهاز أمن الدولة حتى يتم تخزين أسلحة في شمال سيناء، منوها بأن الإخوان كانوا يمتلكون الأسلحة للخروج في ثورة إسلامية والسيطرة على مصر كلها.

وأضاف أحمد موسى، خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن ميليشيات الجماعة الإرهابية كانت تسعى لنشر الإرهاب وإفزاع المصريين في كل أنحاء الوطن، موضحا أن أبواق الجماعة الإرهابية تستهدف مصر وتحاول الإساءة لمؤسسات الدولة في كل وقت.

وأكد أحمد موسى، أن مصر ليس بها معتقل سياسي واحد، وكل المقبوض عليهم إرهابيون، وتتم معاقبتهم طبقا للقانون، مشيرا إلى أن «الإخوان صدرت ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ».

وتابع أحمد موسى، أن الجماعة الإرهابية هي من فجرت الكنائس والمساجد وقتلت وروعة المصريين، متسائلًا «أين منظمات حقوق الإنسان المزعومة من قتلة الضباط والشهداء المصريين؟». 

وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.
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