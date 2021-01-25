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أخبار البلد

الفلاحين: نتوقع أن تتخطى إنتاجية الأقماح هذا الموسم 9 ملايين طن

الإثنين 25/يناير/2021 - 09:31 م
صدى البلد
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شيماء مجدي

قال حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحين، إننا لدينا مخزون احتياطي من الأقماح يكفي لإنتاج رغيف الخبز حتي حصاد وتوريد الأقماح المحلية في شهر أبريل المقبل بالإضافة إلي وجود قمح مخزنة في بيوت الفلاحين ولدي التجار.


وأوضح "أبو صدام" خلال تصريحات ل "صدى البلد" ، أن اهتمام الحكومة بزراعة وتخزين الأقماح ظهر أثره في مثل هذه الحالات فقد زرعت مصر نحو 3.2مليون فدان الموسم الماضي أنتجت نحو 8.5  مليون طن من الأقماح كما أنشئت الصوامع الحديثة لتخزين الأقماح والتي منعت فقد كميات كبيرة من الأقماح  كانت تفقد نتيجة لطرق التخزين  التقليدية في الشون  القديمة.


وأضاف أن تنوع مصادر استيراد الأقماح حيث لا تعتمد مصر علي روسيا فقط لاستيراد الأقماح بل نستورد من عدة  دول أخرى يصل عددها لنحو 15 دولة منها أمريكا ورومانيا وفرنسا وأوكرانيا.


وأشار "نقيب الفلاحين" إلي أن المساحة المنزرعة من الأقماح لدينا حاليا تقارب 3.5 مليون فدان ومع الجهود الكبيرة المبذولة لزيادة الإنتاجية من استنباط أصناف القمح ذات إنتاجية عالية ومقاومة الأمراض واتباع طرق زراعة جديدة تساهم في زيادة الإنتاجية  كالزراعة علي المصاطب  والري بالطرق الحديثة، لذا نتوقع أن تتخطي إنتاجية الأقماح هذا الموسم حاجز  9 ملايين طن.


ونوه إلي أن مصر تستورد نحو 12 مليون طن قمح سنويا حيث تحتاج الحكومة وحدها نحو 10 ملايين طن من القمح لإنتاج رغيف الخبز تستلم منهم حوالي3.5مليون طن من الإنتاج المحلي وتستورد باقي الكمية من الخارج.

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