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رياضة

مونديال اليد .. إسبانيا تفوز على المجر 21-14 في الشوط الأول

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:46 م
صدى البلد
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ريهام بكير
في صدام القوى بين إسبانيا بطلة أوروبا مع المجر على صدارة المجموعة، انطلقت المباراة على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، ضمن منافسات كأس العالم لكرة اليد.

وجاءت أحداث الشوط الأول مفاجئة لكل التوقعات وتمكن المنتخب الإسباني من الفوزر على نظيره المجري بنتيجة 21-14 ، وظهرت القوة والندية على الماتدور الإسباني وأداء ملفت للنظر بعكس المنتخب المجري.

وانتهى صراع التأهل إلى دور الثمانية بين منتخبات المجموعة الأولى من الدور الرئيسي لبطولة العالم لكرة اليد المقام حاليًا في مصر، بتأهل منتخبا المجر وإسبانيا .

ونجح منتخب المجر في الفوز على نظيره البولندي بنتيجة 30-26 في الجولة الثانية من الدور الرئيسي، بينما سبق لإسبانيا أن تفوقت على أوروجواي في وقت سابق ، بنتيجة 38-23 .

وارتفع رصيد المجر إلى ثمان نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بفارق نقطة أمام إسبانيا .
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