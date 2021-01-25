أم تفقد رضيعها وتدخل في حالة حرجة بعد اصطدامها بشاحنة

توفى طفل رضيع وباتت أمه في حالة حرجة بعد أن صدمتهما شاحنة أثناء سيرهما على الرصيف.





ووفقًا لما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية،بدأ الحادث عندما كانت تضع راشيل ثورولد ، 36 عامًا ، ابنها لويس البالغ من العمر خمسة أشهر في عربته على طول رصيف بجانب A10 في ووتربيتش ، كامبريدجشير يوم الجمعة ، 22 يناير.





واندلع الحادث عندما اصطدمت سيارة مازدا 2 رمادية بشاحنة رينو ماستر بيضاء ، لتصطدم الشاحنة بعدها بالسيدة ثورولد وعربة ابنها ، وفقًا لشرطة كامبريدجشير.





قالت الشرطة اليوم إن الرضيع لويس توفيت وتم نقل الأم إلى مستشفى أدينبروك في كامبريدج حيث لا تزال في حالة حرجة ولكنها مستقرة.







