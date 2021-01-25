دبلوماسي: العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وصلت لمرحلة حرجة

قال السفير مسعود معلوف، الخبير في العلاقات الدولية والدبلوماسي السابق، إن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين وصلت لمرحلة حرجة، حيث أعلن ترامب في بداية ولايته حربًا تجارية على الصين؛ نتيجتها لم تكن جيدة للولايات المتحدة.





وأضاف " معلوف"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "أحداث اليوم" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، "الرئيس الأمريكي جو بايدن، يستعد لإعادة العلاقات الأمريكية الخارجية لسابق عهدها قبل إدارة ترامب، لتعود أمريكا تلعب الدور الذي عليها كقوى عظمى في العالم".





ونوه بأن الصين ليست على رأس الأولويات وإن كانت من بينها، ولا يبدو أن بايدن سيتساهل مع الصين، لافتا إلى أن القضية الإيرانية والاتفاق النووي الإيراني على رأس أولويات بايدن.





وأشار إلى أن بايدن قد يقوم بتخفيف بعض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، أما المواضيع السياسية فإن بايدن لن يغير فيها شيئًا.







