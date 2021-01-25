تقدم الأرجنتين على قطر 13-12 في الشوط الأول





وسيلعب في نفس الجولة بنفس المجموعة منتخب كرواتيا أمام الدنمارك آملًا في تحقيق الفوز مع تعثر الأرجنتين أمام قطر لضمان التأهل .





وفي حالة فوز منتخب قطر سينتظر خسارة كرواتيا من الدنمارك، لضمان التأهل لدور الثمانية، لكن في حالة فوز الأرجنتين ستتأهل بشكل رسمي أيًا كانت نتيجة كرواتيا مع

الدنمارك .









وفي حال التعادل بين قطر والأرجنتين سينتظر الفريق اللاتيني خسارة او تعادل كرواتيا مع الدنمارك لخطف التأهل .

وفي هذه المجموعة، ضمن منتخب الدنمارك التأهل كأول عن المجموعة ليواجه منتخب مصر ثاني مجموعته بعد السويد في دور الثمانية من البطولة، ويتبقى بطاقة واحدة تتنافس عليها 3 منتخبات .