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رياضة

تقدم الأرجنتين على قطر 13-12 في الشوط الأول

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:53 م
صدى البلد
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ريهام بكير
انتهى الشوط الأول من مباراة الأرجنتين وقطر في إطار منافسات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي لبطولة العالم الـ 27 لكرة اليد للرجال بتقدم الأرجنتين بنتيجة 13-12 .

وفي هذه المجموعة، ضمن منتخب الدنمارك التأهل كأول عن المجموعة ليواجه منتخب مصر ثاني مجموعته بعد السويد في دور الثمانية من البطولة، ويتبقى بطاقة واحدة تتنافس عليها 3 منتخبات .

وسيلعب في نفس الجولة بنفس المجموعة منتخب كرواتيا أمام الدنمارك آملًا في تحقيق الفوز مع تعثر الأرجنتين أمام قطر لضمان التأهل .

وفي حالة فوز منتخب قطر سينتظر خسارة كرواتيا من الدنمارك، لضمان التأهل لدور الثمانية، لكن في حالة فوز الأرجنتين ستتأهل بشكل رسمي أيًا كانت نتيجة كرواتيا مع
الدنمارك .


وفي حال التعادل بين قطر والأرجنتين سينتظر الفريق اللاتيني خسارة او تعادل كرواتيا مع الدنمارك لخطف التأهل .
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