استشهاد 341 طبيبا .. الزيات: الأطباء لم تدخر جهدا لمواجهة كورونا

نعى الدكتور إبراهيم الزيات في تصريحات لـ"صدى البلد" شهداء الجيش الأبيض، والبالغ عددهم 341 شهيدا من الأطباء.

وأضاف الزيات، أن الأطقم الطبية لم تدخر جهدا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من الصفوف الأمامية ضد الجائحة.

وجاءت أسماء الأطباء الشهداء مؤخرا كالتالي:-

الشهيد الدكتور مجدي عبد الرحمن الدميري باللجنة الطبية العامة بالتامين الصحي بمدينة نصر والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الدكتور عاطف السيد بيومي مدير مستشفي صدر المطرية سابقا والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الدكتور جمال الطرابيلي استشاري الجراحة العامة و رئيس اقسام الجراحة بمستشفى دمياط التخصصي سابقا والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الدكتور محمد ابراهيم العدل أخصائي أنف وأذن بمستشفي كفر الزيات العام والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الدكتور محمد الدمرداش محمد البزة والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الاستاذ الدكتور بشر القناوي استاذ طب وجراحة العيون والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.