ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

استشهاد 341 طبيبا .. الزيات: الأطباء لم تدخر جهدا لمواجهة كورونا

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:03 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي

نعى الدكتور إبراهيم الزيات في تصريحات لـ"صدى البلد" شهداء الجيش الأبيض، والبالغ عددهم 341 شهيدا من الأطباء.

 

وأضاف الزيات، أن الأطقم الطبية لم تدخر جهدا لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من الصفوف الأمامية ضد الجائحة.

 

وجاءت أسماء الأطباء الشهداء مؤخرا كالتالي:-

 الشهيد الدكتور مجدي عبد الرحمن الدميري باللجنة الطبية العامة بالتامين الصحي بمدينة نصر والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الدكتور عاطف السيد بيومي مدير مستشفي صدر المطرية سابقا والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الدكتور جمال الطرابيلي استشاري الجراحة العامة و رئيس اقسام الجراحة بمستشفى دمياط التخصصي سابقا والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الدكتور محمد ابراهيم العدل أخصائي أنف وأذن  بمستشفي كفر الزيات العام  والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الدكتور محمد الدمرداش محمد البزة والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

الشهيد الاستاذ الدكتور بشر القناوي استاذ طب وجراحة العيون  والذى توفي نتيجة الإصابة بفيروس كوڤيد19.

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها