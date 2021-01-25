تحية للشهداء.. نبيل الحلفاوي يحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

احتفل الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعيد الشرطة المصرية الـ69.





وغرد نبيل الحلفاوي قائلا "‏‎#٢٥_يناير، تحية لحماة الوطن من الشرطة المصرية في عيدهم ولأرواح شهدائهم البواسل الأحياء عند ربهم يرزقون، وسلاما لأرواح شباب نقي ممن تحركوا بنية مخلصة صادقة بعيدا عن تربص وتآمر المتآمرين. شباب استشهد أملا في مستقبل أفضل لهذا البلد، ندعو الله أن يتحقق وتسعد أرواحهم الطاهرة".





وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.







