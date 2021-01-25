ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

تحية للشهداء.. نبيل الحلفاوي يحتفل بعيد الشرطة وثورة 25 يناير

الإثنين 25/يناير/2021 - 07:53 م
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
Advertisements
مصطفى كرم
احتفل الفنان نبيل الحلفاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بعيد الشرطة المصرية الـ69.

وغرد نبيل الحلفاوي قائلا "‏‎#٢٥_يناير، تحية لحماة الوطن من الشرطة المصرية في عيدهم ولأرواح شهدائهم البواسل الأحياء عند ربهم يرزقون، وسلاما لأرواح شباب نقي ممن تحركوا بنية مخلصة صادقة بعيدا عن تربص وتآمر المتآمرين. شباب استشهد أملا في مستقبل أفضل لهذا البلد، ندعو الله أن يتحقق وتسعد أرواحهم الطاهرة".

وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.


وعلى جانب اخر يحرص الفنان نبيل الحلفاوي بإبداء رأية في كل القضايا المطروحة التي تشغل الراي العام سياسية، فنية، ورياضية ويهتم بالرد على متابعية والتفاعل معهم. 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

نبيل الحلفاوي يكشف سبب رفضه لأعمال فنية جديدة

نبيل الحلفاوي محللا رياضيا: نروح فين جنب الدكتور طه إسماعيل

فيه كبير مشجعين مبيحضرش الماتشات.. نبيل الحلفاوي يرفض لقب كبير الأهلاوية

نبيل الحلفاوي عبر تويتر: إنها الفترة الأسوأ على الإطلاق

نبيل الحلفاوي: لا أتعامل مع الفن كمهنة

تعليق نارى من نبيل الحلفاوى على مباراة الأهلى والإنتاج الحربى.. تفاصيل

ترشيحاتنا

تعرف على الإرهابي الذي اتصل بـ مرسى لنقل أوامر المخابرات التركية والقطرية

بوتين يفاجئ الروس حول مزاعم امتلاكه أكبر قصر في العالم

الأهلي يستعين بـ عماد متعب ممثلا له في رابطة أندية الدوري المصري

مشروع قانون لإعفاء المستشفيات الأهلية من 75% من فواتير الكهرباء والمياه والغاز

ضابط القبض على قتلة السادات يعلن عن نفسه: نزلتهم الشارع ملط

أطفال بلا أوراق وزواج غير موثق.. مأساة جديدة لشباب الإخوان في تركيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور