أبرز فتاوى الدكتورة عبلة الكحلاوي .. وتحذر من السوشيال ميديا

اعتبرت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أن السوشيال ميديا الشيطان الأكبر، وأسهل وسيلة لتسهيل أي معلومة أو شائعة تدمر من خلالها أي شيء.



ونوهت «الكحلاوي»، في تصريحات خاصة، أن هناك دراسات تتم على السوشيال ميديا وفيه دراسة على الخرائط الإدراكية عند كل الشباب الذي ينتهج هذا المنهج، مشيرا إلى فقه الساعة هو أهم معيار ننظر إليه بعين الاعتبار ونوظف مقاصد الشريعة في خدمة الدين، منوهة بأن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ويمكن عن طريق بعض الجروبات والصفحات ننشر الدين، وننشر حب الوطن.



زيادة نسبة الطلاق

وواصلت: «يبحث الشاب عمن تحافظ على ماله وسكنه وبيته، وخطأ كبير أن يكون أسرار البيت على الفيسبوك لكن غابت هذه المعايير فبمجرد أن تقترب الفتاة من سن الثلاثين أي شاب تتقدم به تتزوج منه خوفا من العنوسة».

وتابعت في تصريحات خاصة سابقة لـ«صدى البلد»: «لم نتبع سنة النبي -صلى الله عليهوسلم- عندما قال عند الزواج "فاظفر بذات الدين"، لكن الشباب تبحث عن المال "بتاخد كام مرتبها" ويسيل لعابه لذلك قبل أن يجلس معها، موضحة: «النفس مقسومة نصفين ذكر وأنثى، ويبحث الشاب عمن تشبهه ويجد فيها نفسه، مشيرة إلى أن سبب الطلاق أننا لم نتبع المنهج النبوي ولم نحسن الاختيار.

وتابعت في تصريحات خاصة سابقة لـ«صدى البلد»: «لم نتبع سنة النبي -صلى الله عليهوسلم- عندما قال عند الزواج "فاظفر بذات الدين"، لكن الشباب تبحث عن المال "بتاخد كام مرتبها" ويسيل لعابه لذلك قبل أن يجلس معها، موضحة: «النفس مقسومة نصفين ذكر وأنثى، ويبحث الشاب عمن تشبهه ويجد فيها نفسه، مشيرة إلى أن سبب الطلاق أننا لم نتبع المنهج النبوي ولم نحسن الاختيار.

أفادت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، يأن زيادة نسبة الطلاق ترجع إلى أن الشباب لم يبحث عمن تشبهه في حياته ومستواه المادي والاجتماعي.

التشاجر بين الزوجين

علقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، على مشكلة زوجين تشاجرا بسبب السفر فمنهما من يوافق ومنهما يرفض، حتى وصل الأمر بهما إلى الطلاق.





ولفتت «الكحلاوي»، في لقائها على فضائية «إم بي سي مصر 2»، إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعارض زوجها بل وتصل الأمور بينهما إلى الطلاق وعليها أن ترافقه في السفر وتقنعه بالعودة إلى بلده.





وأشارت إلى أن شقاء الإنسان في بلده ربح له، فهو في بلده يزرع ويحصد أولاده، وعلى الزوجة ألا تتركه وحده في السفر للخارج.





مربية اكتشفت خيانة الزوجة





أجابت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية على متصلة تقول "مربية فاضلة اكتشفت خيانة الزوجة للزوج فهل تخبر الزوج المسافر أم تصمت علما بانه الخيانة بين زوجة الأب والابن الأكبر له؟

وقالت الكحلاوي، في لقائها على فضائية "إم بي سي مصر 2" أن هذا الأمر هو ابتلاء كبير وهم عظيم، منوهة أن الأب لا ينصرف عن أولاده والاستمرار في الاطمئنان على الأولاد وعدم الغفلة عن الأذكار والصلاة والصيام.

وأضافت، أن الخطأ الأول والأخير لهذا الأب الذي لم يرب أولاده واهتم بتوفير الغذاء فقط للأولاده ولم يغذي العقول والأرواح، كما أنه وقع في خطأ ثاني من سيدة غير أصيلة.

وأكدت أن جمع المال والحرص عليه من خلال السفر وترك الأسرة بهذا الشكل، لا يصنع سعادة ، مستشهدة بقوله تعالى " وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا" وهذا في الزواج فما بالنا بالزنا.

وأشار إلى أنه بهذا الشكل يحتاج الأولاد إلى تربية شديدة وإعادة تقويم مرة أخرى من الأب، وعلى هذا الأب أن يستقر مع الأولاد ويتابع تصرفاتهم ويترك السفر.



