أبرز فتاوى الدكتورة عبلة الكحلاوي .. وتحذر من السوشيال ميديا

ودعت مصر اليوم الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والعالمة الأزهرية، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.
وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي
، تعمل أستاذا للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.
وينشر «صدى البلد» فتاوى للدكتورة الراحلة عبلة الكحلاوي.
العمل والتقوى
أكدت الداعية الإسلامية الدكتورة عبلة الكحلاوى، أن التقوى هى خلاصة المعانى السامية والعمل الصالح والبر والإحسان، موضحة أن قبول العمل مشروط بالتقوى.
وأوضحت «الكحلاوي» خلال لقائها التليفزيونى «اللهم تقبل» على قناة «MBC MASR»، أنه على الإنسان مراجعة النية وإعداد النفس وتهيئتها بالتقوى فى هذا الشهر الكريم حتى يكون الأجر والثواب مضاعفا مستشهدة بقوله تعالى: «وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْض».
السوشيال ميديا الشيطان الأكبر
اعتبرت الدكتورة عبلة الكحلاوي، أن السوشيال ميديا الشيطان الأكبر، وأسهل وسيلة لتسهيل أي معلومة أو شائعة تدمر من خلالها أي شيء.
ونوهت «الكحلاوي»، في تصريحات خاصة، أن هناك دراسات تتم على السوشيال ميديا وفيه دراسة على الخرائط الإدراكية عند كل الشباب الذي ينتهج هذا المنهج، مشيرا إلى فقه الساعة هو أهم معيار ننظر إليه بعين الاعتبار ونوظف مقاصد الشريعة في خدمة الدين، منوهة بأن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين، ويمكن عن طريق بعض الجروبات والصفحات ننشر الدين، وننشر حب الوطن.
زيادة نسبة الطلاق
أفادت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، يأن زيادة نسبة الطلاق ترجع إلى أن الشباب لم يبحث عمن تشبهه في حياته ومستواه المادي والاجتماعي.
وتابعت في تصريحات خاصة سابقة لـ«صدى البلد»: «لم نتبع سنة النبي -صلى الله عليهوسلم- عندما قال عند الزواج "فاظفر بذات الدين"، لكن الشباب تبحث عن المال "بتاخد كام مرتبها" ويسيل لعابه لذلك قبل أن يجلس معها، موضحة: «النفس مقسومة نصفين ذكر وأنثى، ويبحث الشاب عمن تشبهه ويجد فيها نفسه، مشيرة إلى أن سبب الطلاق أننا لم نتبع المنهج النبوي ولم نحسن الاختيار.
وواصلت: «يبحث الشاب عمن تحافظ على ماله وسكنه وبيته، وخطأ كبير أن يكون أسرار البيت على الفيسبوك لكن غابت هذه المعايير فبمجرد أن تقترب الفتاة من سن الثلاثين أي شاب تتقدم به تتزوج منه خوفا من العنوسة».
التشاجر بين الزوجين
علقت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، على مشكلة زوجين تشاجرا بسبب السفر فمنهما من يوافق ومنهما يرفض، حتى وصل الأمر بهما إلى الطلاق.
ولفتت «الكحلاوي»، في لقائها على فضائية «إم بي سي مصر 2»، إلى أنه لا ينبغي للمرأة أن تعارض زوجها بل وتصل الأمور بينهما إلى الطلاق وعليها أن ترافقه في السفر وتقنعه بالعودة إلى بلده.
وأشارت إلى أن شقاء الإنسان في بلده ربح له، فهو في بلده يزرع ويحصد أولاده، وعلى الزوجة ألا تتركه وحده في السفر للخارج.
مربية اكتشفت خيانة الزوجة
أجابت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية على متصلة تقول "مربية فاضلة اكتشفت خيانة الزوجة للزوج فهل تخبر الزوج المسافر أم تصمت علما بانه الخيانة بين زوجة الأب والابن الأكبر له؟
وقالت الكحلاوي، في لقائها على فضائية "إم بي سي مصر 2" أن هذا الأمر هو ابتلاء كبير وهم عظيم، منوهة أن الأب لا ينصرف عن أولاده والاستمرار في الاطمئنان على الأولاد وعدم الغفلة عن الأذكار والصلاة والصيام.
وأضافت، أن الخطأ الأول والأخير لهذا الأب الذي لم يرب أولاده واهتم بتوفير الغذاء فقط للأولاده ولم يغذي العقول والأرواح، كما أنه وقع في خطأ ثاني من سيدة غير أصيلة.
وأكدت أن جمع المال والحرص عليه من خلال السفر وترك الأسرة بهذا الشكل، لا يصنع سعادة ، مستشهدة بقوله تعالى " وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا" وهذا في الزواج فما بالنا بالزنا.
وأشار إلى أنه بهذا الشكل يحتاج الأولاد إلى تربية شديدة وإعادة تقويم مرة أخرى من الأب، وعلى هذا الأب أن يستقر مع الأولاد ويتابع تصرفاتهم ويترك السفر.
اتهام امرأة بالخيانة
شددت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامي، على أن الاطلاع على أحوال الغير ومحاولة هدم الحياة الزوجية لهم يوقع المسلم في عدة ذنوب.
وأبنت «الكحلاوي»، في لقائها على فضائية «إم بي سي مصر 2»، أن أول هذه الذنوب هو تتبع حياة الآخرين وعوراتهم والحسد على ما رزقهم الله، فالنبي يقول "لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، ومن تتبع عوةر مؤمن تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته، فضحه ولو في جوف بيته.
وذكرت أن ثاني هذه الذنوب الإخبار بهذه المعلومات وإفشاء الأسرار، منوهة بأنه ذنب كبير، ولا يجوز مطلقًا اتهام امرأة بخيانة زوجها إلا إذا كان هناك دليل قاطع ومؤكد.
السفر بعيدا عن الزوجة
نبهت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، على أنه لا ينبغي للرجل أن يترك زوجته لأكثر من ستة أشهر كما أمر سيدنا عمر بن الخطاب الجند أن يعودوا إلى أهلهم بعد ستة أشهر.
وألمحت إلى أن المرأة تعاني من فراق زوجها لها لمدة طويلة، والزوجة الصالحة عليها ان تتأقلم مع ظروف زوجها وتتحمله خاصة وإذا كان الأمر متعلقا بالسفر من أجل توفير النفقات، مشيرة إلى أنه ينبغي علينا أن نتعود على الإرادة القوية، ولا نسمع للأقوال التي تخبب الزوج على زوجته ممن يريدون هدم البيوت الزوجية، لافتة إلى أن الزوجة الصالحة هي التي تكون دائما إلى جانب زوجها وتدعمه بقوة وتوطد العلاقة معه في السفر والحضر.
الخوف من الحرام
وأوصت الدكتور عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية، أستاذ الفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، بتقديم رضا الله على كل شيء، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع « فيسبوك». وقالت «الكحلاوي»: لا تُقـَدِّمْ على رضـا اللَّـه رضـا أحد من البشـر كائنـًا من كان، مستشهدًا بقوله - تعالى-: « وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَاهُ..»، (سورة الأحزاب: الآية 37).
واستطردت الداعية الإسلامية
: تذكـر قـول النبـي -صلى اللَّه عليه وسلم-: «مـن التمـس رِضا اللَّـه بسخـطِ الناسِ ، رضِـي اللَّـه عنـه ، وأرضـى عنـه الناسَ، ومـن التَمس رضـا الناسِ بسخَطِ اللَّـه ، سخِـط اللَّـه عليـه، وأسخَط عليـه النـاس»، وقال القُرطُبيُّ - رحمه الله -: « كُـلُّ مَن جَلَسَ فِي مَجلِسِ مَعصِيةٍ ولم يُنكِر عَليهِم يَكُونُ مَعهُم فِي الوزرِ سَواء».
ورأت أنه لو خاف الناس من أكل المال الحرام لقُضي على 95% من الفساد في المجتمع، مشيرة إلى أن من الذنوب التي يَصعب على العبد التوبة منها - إلا من رحم الله،- هو: أَكل مال الحرام.
نصرة النبي
تساءلت الدكتورة عبلة الكحلاوي، الداعية الإسلامية: «فكيف تدعى نصره وأنت تخالف شرعه وسنته؟»، مؤكدة أن مَنْ أراد أن ينصر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فلينصره باتباع سنته، بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر.
وكتبت الداعية الإسلامية، ثلاث آيات تبعث في القلب الطمأنينة بنصر الله، منها قول الله تعالى: «إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ» (سورة الحجر: 95)، موضحة: أن تعالى يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: إنا كفيناك المستهزئين يا محمد، الذين يستهزئون بك ويسخرون منك، فاصدع بأمر الله، ولا تخف شيئا سوى الله، فإن الله كافيك من ناصبك وآذاك كما كفاك المستهزئين، وقال تعالى: «إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ» (سورة الكوثر: 3)، وقال تعالى: «إِلَّا تَنصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ» (سورة التوبة: 40).