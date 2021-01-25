قبل وبعد.. أحمد موسى يناشد أهالي القري والنجوع: صوروا وابعتولي

قال الإعلامي أحمد موسى، أن الشعب المصري واعي ولا ينصاع الي دعوات الجماعة الإرهابية بالخروج في الشارع وإسقاط الدولة المصرية؛ موضحا ان الارهابيين الهاربين يتلقون تمويلات من الخارج لإفساد الوضع في مصر.





وسخر موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»، من الإخوان الهاربين ودعواتهم حيث اطلق عليهم لقب «أيتام مرسي»؛ مشيرا الي الرئيس السيسي هو من أنقذ مصر من هؤلاء الخونة بثورة 30 يونيو.





وأكد موسى، ان الدولة تحارب الإرهاب بالمشروعات والانجازات، موضحا أن مشروع تطوير القرى من أهم المشروعات ولابد من إنجاحه.





وأضاف، أن مشروع القري مقدم الي المواطن البسيط ليشعر بالانجازات التي تجري في البلد بشكل مباشر من خلال مشروعات تنموية في الريف المصري.





وناشد موسى، المصريين في القرى والنجوع توثق لحظات تطوير القري بتصور الطرق الأماكن العامة قبل وبعد التطوير، قائلا: «صوروا الطرق والمدارس والمستشفيات وابعتوا لي الفيديوهات وتنشر على صفحتي».





وحضر الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتماع المجلس الأعلى للشرطة، وذلك قبيل احتفالية عيد الشرطة التي تنظمها وزارة الداخلية، في مجمع الاحتفالات والمراسم والمؤتمرات بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.





ووضع الرئيس السيسي، صباح اليوم، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرط، حيث رافق الرئيس، وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وأجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس وسط عزف للسلام الجمهوري.





ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، احتفال وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ 69، بمجمع الاحتفالات والمؤتمرات بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.





وكرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من أسر شهداء الشرطة، وذلك بحفل عيد الشرطة ، تقديرًا لجهود ذويهم في حفظ الأمن، والتضحيات البطولية التي سطروها قبل استشهادهم.