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فن

كريم محمود عبد العزيز مهنئا صلاح عبد الله بعيد ميلاده: بنحبك بجد يا صاصا

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:13 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
احتفل الفنان كريم محمود عبد العزيز عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بعيد ميلاد الفنان صلاح عبد الله ال 65.

ونشر كريم محمود عبد العزيز، صورة له مع صلاح عبد الله وعلق عليها قائلا: "في يوم زي ده جالنا صاصا.. و جاب معاه كل الخلاصة.. خُلاصة الضحك والطيبة.. والجدعنة والرجولة... و لو تزعله يضرب القَمَّاصة.. و في ثانية و بدون مُقَدِّمات.. يقعد معاك قاعدة.. يدّيك فيها الخلاصة.. بنحبك بجد يا صاصا.. كل زنة وأنت طيب يا زازا".

وشارك الفنان صلاح عبد الله مؤخرا في بطولة مسلسل اتنين في الصندوق ضمن اشتراكه في الموسم الرمضاني. 

مسلسل "اتنين في الصندوق" من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، وبطولة حمدي الميرغني، أوس أوس، نهى عابدين، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، انتصار، رحاب الجمل، هايدي رفعت، أحمد عبد الله محمود وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه في 30 حلقة.



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