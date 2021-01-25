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رياضة

وزير الرياضة يشهد مباراة قطر والأرجنتين بإستاد القاهرة

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:03 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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ريهام بكير
شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مساء اليوم مباراة منتخبي الارجنتين وقطر في ختام مباريات الدور الرئيسي ببطولة العالم لكرة اليد للرجال والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 13إلى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 دولة من مختلفة دول العالم .

وبحضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ، المهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد ، إدواردو أنطونيو سفير الأرجنتين بالقاهرة .

وقبيل انطلاق المباراة إطمئن وزير الشباب والرياضة على كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالبطولة وسلامة المنتخبات والوفود المشاركة .

يأتي ذلك في إطار حرص وزير الشباب والرياضة على متابعة مباريات البطولة عن قرب و متابعة كافة جوانبها وإجراءاتها التنظيمية والصحية
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