18 نصيحة من عبلة الكحلاوي للتعامل مع كبار السن





1- كبار السن: فقدوا الكثير من حيوية الشباب، وعافية الجسد، ورونق الشكل، ومجد المنصب، وضجيج الحياة، وصخب الدنيا.





2- كبار السن: فقدوا والديهم وفقدوا كثيرًا من رفقائهم ، فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان.





3- كبار السن: لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كما كانوا قبل، فانتبه ولا تكن من الحمقى فتشقى.





4- كبار السن: قد يرقدون ولا ينامون، وقد يأكلون ولا يهضمون، وقد يضحكون، ولا يفرحون، وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم.





5- كبار السن: يؤلمهم بُعدُك عنهم ، وانصرافُك من جوارهم ، واشتغالُك بهاتفك في حضرتهم.





6- كبار السن: يحتاجون من يستمع لحديثهم ، ويأنس لكلامهم، ويبدو سعيدًا بوجودهم.





7- كبار السن: أولى من الأطفال بمراعاتهم والحنُو عليهم والإحساس بهم.





8- كبار السن: حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبسٍ ودواء بل وأهم من ذلك بكثير.





9- كبار السن: يحتاجون إلى بسمةٍ في وجوههم ، وكلمةٍ جميلة تطرق آذانهم، ويدٍ حانية تمتد لأفواههم، وعقلًا لا يضيق برؤاهم.





10- كبار السن: يراوحون بين ذكريات ماضٍ ولّى ويزداد بعدًا وبين آمال مستقبلٍ آتٍ وقد لا يجيء فلا يفوتك تقدير هذا.





11- كبار السن: لديهم فراغ يحتاج عقلاء رحماء يملؤونه.





12- كبار السن: غادر بهم القطار محطة اللذة، وصاروا في صالة انتظار الرحيل.





13- كبار السن: قريبون من الله دعاؤهم أقرب للقبول، فاغتنم قبل نفاد الرصيد.





14- كبار السن: هم الجد والجدة والأب، والأم، والجد، والعمة والخالة، والعم والخال وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم.





15- اجعلهم يعيشون أيامًا سعيدة، ولياليَ مشرقة ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين.





16- هم كبار السن الآن، وسيذهبون وعما قليل ستكون أنت هذا الكبيرَ المسنَّ... فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع.





17- كن العِوضَ عما فقدوا، وكن الربيعَ في خريف عمرهم وكن العُكّازَ فيما تبقى.





18- سلامٌ على كبارِ السن، وسلامٌ على من يراعون كبارَ السن.