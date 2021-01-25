18 نصيحة من عبلة الكحلاوي للتعامل مع كبار السن

ودعت مصر اليوم الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، والعالمة الأزهرية، عن عمر يناهز 72 عامًا، إثر تأثرها بفيروس كورونا، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوي.
وكانت الدكتورة عبلة الكحلاوي ، تعمل أستاذا للفقه بكلية الدراسات الإسلامية والعربية «بنات» بجامعة الأزهر، والتحقت بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وتخصصت في الشريعة الإسلامية، حيث حصلت على الماجستير عام 1974 في الفقه المقارن، ثم على الدكتوراه عام 1978 في التخصص ذاته، وانتقلت إلى أكثر من موقع في مجال التدريس الجامعي، منها كلية التربية للبنات في الرياض وكلية البنات في جامعة الأزهر، وفي عام 1979 تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.
وعُرفت الدكتورة عبلة الكحلاوي بأنها من أهل العلم والبر والخير رحمها الله وقدمت الكثير لطلبة العلم وللفقراء والمحتاجين، وكانت رحمها الله تُدرس للنساء في المسجد الحرام على مدار عامين يوميًا بعد صلاة المغرب وذلك أثناء رئاستها لقسم الشريعة في مكة المكرمة، وبعد عودتها لمصر وبجانب عملها الأكاديمي كانت تلقي دروسًا بالجامع الأزهر الشريف، وبعض المساجد الأخرى، كما أسست واحدة من أكبر الجمعيات الخيرية في مصر وهي جمعية "الباقيات الصالحات" لرعاية الأطفال الأيتام ومرضى السرطان وكبار السن من مرضى الزهايمر.
وينشر «صدى البلد» 18 نصيحة للدكتورة عبلة الكحلاوي، عن كيفية التعامل مع كبار السن.
1- كبار السن: فقدوا الكثير من حيوية الشباب، وعافية الجسد، ورونق الشكل، ومجد المنصب، وضجيج الحياة، وصخب الدنيا.
2- كبار السن: فقدوا والديهم وفقدوا كثيرًا من رفقائهم ، فقلوبهم جريحة ونفوسهم مطوية على الكثير من الأحزان.
3- كبار السن: لم يعودوا محور البيوت وبؤرة العائلة كما كانوا قبل، فانتبه ولا تكن من الحمقى فتشقى.
4- كبار السن: قد يرقدون ولا ينامون، وقد يأكلون ولا يهضمون، وقد يضحكون، ولا يفرحون، وقد يوارون دمعتهم تحت بسمتهم.
5- كبار السن: يؤلمهم بُعدُك عنهم ، وانصرافُك من جوارهم ، واشتغالُك بهاتفك في حضرتهم.
6- كبار السن: يحتاجون من يستمع لحديثهم ، ويأنس لكلامهم، ويبدو سعيدًا بوجودهم.
7- كبار السن: أولى من الأطفال بمراعاتهم والحنُو عليهم والإحساس بهم.
8- كبار السن: حوائجهم أبعد من طعام وشراب وملبسٍ ودواء بل وأهم من ذلك بكثير.
9- كبار السن: يحتاجون إلى بسمةٍ في وجوههم ، وكلمةٍ جميلة تطرق آذانهم، ويدٍ حانية تمتد لأفواههم، وعقلًا لا يضيق برؤاهم.
10- كبار السن: يراوحون بين ذكريات ماضٍ ولّى ويزداد بعدًا وبين آمال مستقبلٍ آتٍ وقد لا يجيء فلا يفوتك تقدير هذا.
11- كبار السن: لديهم فراغ يحتاج عقلاء رحماء يملؤونه.
12- كبار السن: غادر بهم القطار محطة اللذة، وصاروا في صالة انتظار الرحيل.
13- كبار السن: قريبون من الله دعاؤهم أقرب للقبول، فاغتنم قبل نفاد الرصيد.
14- كبار السن: هم الجد والجدة والأب، والأم، والجد، والعمة والخالة، والعم والخال وسواهم من ذوي القرابات ممن شابت شعورهم ويبست مشاعرهم.
15- اجعلهم يعيشون أيامًا سعيدة، ولياليَ مشرقة ويختمون كتاب حياتهم بصفحات ماتعة من البر والسعادة حتى إذا خلا منهم المكان لا تصبح من النادمين.
16- هم كبار السن الآن، وسيذهبون وعما قليل ستكون أنت هذا الكبيرَ المسنَّ... فانظر ما أنت صانع وما أنت زارع.
17- كن العِوضَ عما فقدوا، وكن الربيعَ في خريف عمرهم وكن العُكّازَ فيما تبقى.
18- سلامٌ على كبارِ السن، وسلامٌ على من يراعون كبارَ السن.