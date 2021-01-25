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تسليم 4000 قطعة.. وزير الداخلية الأسبق: ضبط صواريخ مضادة للطائرات متجهة إلى سيناء في عهد مرسي

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:12 م
المعزول مرسي
المعزول مرسي
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هاني حسين
قال اللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الأسبق، إنه قبل تولي محمد مرسي حكم مصر كان عدد العناصر الإرهابية في سيناء حوالي ألف إرهابي فقط، وكانوا يرغبون في تكوين ما يسمى بـ "ولاية سيناء"، ولكن "الداخلية" نجحت في إحباط المخطط.

وأضاف محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في عهد حكم الإخوان والمعزول مرسي تم ضبط صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا، ومتجهة نحو سيناء، وكانت أكثر من 4 آلاف صاروخ، وتم تسليم الصواريخ للقوات المسلحة.

وتابع محمد إبراهيم "بعد تولي الإخوان الحكم ارتفع عدد الإرهابيين والعناصر الإرهابية، وتم فتح المعابر والحدود أمامهم".

وأكد محمد إبراهيم "جماعة الإخوان كانت تخطط لاحتلال وزارة الداخلية بتخطيط من الإرهابي محمد البلتاجي".

وأشار وزير الداخلية الأسبق، إلى أن الإخوان خططوا لاقتحام قسم مدينة نصر، بسبب رفض المأمور الزيارة لأحد الإخوان المحتجزين وفقًا للقانون؛ موضحا أنه عقب رفض المأمور تم اقتحام القسم من الإخوان والاعتداء على ضباط القسم.

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