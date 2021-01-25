تسليم 4000 قطعة.. وزير الداخلية الأسبق: ضبط صواريخ مضادة للطائرات متجهة إلى سيناء في عهد مرسي

وأضاف محمد إبراهيم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه في عهد حكم الإخوان والمعزول مرسي تم ضبط صواريخ مضادة للطائرات قادمة من ليبيا، ومتجهة نحو سيناء، وكانت أكثر من 4 آلاف صاروخ، وتم تسليم الصواريخ للقوات المسلحة.





وتابع محمد إبراهيم " بعد تولي الإخوان الحكم ارتفع عدد الإرهابيين والعناصر الإرهابية، وتم فتح المعابر والحدود أمامهم".



