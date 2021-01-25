بالأسماء| 4 قتلى ومصاب من أسرة واحدة بحادث انقلاب سيارة في الشرقية.. شاهد

لقي 4 من أسرة واحدة، بينهم طبيبة وطفلها 3 سنوات مصرعهم، فيما أصيب زوجها الطبيب بكدمات وكسور وحالتة خطيرة في حادث انقلاب سيارة كانو يستقلونها على الطريق الإقليمى بدائرة مركز شرطة منيا القمح وتم إخطار نيابة منيا القمح العامة التى صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

فيما تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغ من مستشفى السعديين يفيد وصول 3 أشخاص وطفل متوفين وشخص مصاب بكدمات وكسور تبين انه طبيب في حادث انقلاب سيارة بهم بالطريق الإقليمى نزلة بلبيس دائرة مركز شرطة منيا القمح.

كما تبين أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "أميرة ر" 32 سنة طبيبة وطفلها" محمد" 3 سنوات ووالديها" رجب م" 56 سنة و"هانم م" 50 سنة، وإصابة زوجها الطبيب جميعهم مقيمين دكرنس بمحافظة الدقهلية.

فيما تم إخطار الأجهزة الأمنية وقررت النيابة التصريح بدفن الجثامين وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجار تحرير محضر بالواقعة.