ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

شاهد.. موقف بكت فيه عبلة الكحلاوي واعتذرت لرسول الله

الإثنين 25/يناير/2021 - 08:23 م
موقف بكت فيه عبلة
موقف بكت فيه عبلة الكحلاوي واعتذرت لرسول الله
Advertisements
أمل فوزي
بكت الدكتورة عبلة الكحلاوى، الداعية الإسلامية، التي رحلت عن دنيانا أمس الأحد، على الهواء منذ ما يقرب من أربع سنوات، وتقدمت باعتذار للرسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسبب حادث تفجير الكنيسة البطرسية بالعباسية، التي راح ضحيتها كثير من الأبرياء في ديسمبر عام 2016.

اقرأ أيضًا..

وأكدت «الكحلاوي» أن الإسلام ليس دين سطوة وجبروت وسطو، لأنه جاء من نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم-، قائلة : نحن نعي جيدًا أنها فتنة وهذا ليس الإسلام هذه دعاوى باطلة تزينت بعباءة الإسلام، وهذا لا يخال علينا نحن المسلمين، سنعود بحول الله إلى المحجة البيضاء، وسنتبع النبي- صلى الله عليه وسلم -.

وقالت: عذرًا يا رسول الله لقد جاوز الظالمون المدى، ونسأل الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، وأن يحمي هذا البلد الطيب الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ فَاسْتَوْصُوا بِالقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ».

وأضافت: وأن نعرف أن ما يحدث على الساحة ليس الإسلام الذي يريده الحق جل وعلا، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حد ثاء الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ».

ونعى الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الراحلة الدكتورة عبلة الكحلاوي، قائلًا «إنا لله وإنا إليه راجعون ونصبر ونحتسب على رحيل أم المساكين والمصريين والمحتاجين».
 
وأضاف «الجندى» في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "dmc" اليوم، الإثنين، «كانت أمًّا حقيقية لكل إنسان يحتاج كلمة حانية وهدوء فى الطبع ورقة فى التعامل وصدق فى التعبير، كانت علم ولطف وكرم وإحسان، وقبل ذلك وبعد ذلك شديدة الحب لمقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقدنا هرم من أهرام الخير وعلامة من علامة البر».

وأكد أن الراحلة عبلة الكحلاوى كانت تمثل قيمة من قيم مصر الحقيقية التى تثبت أن هذا البلد معطاء لكل من يفعلون الخيرات ويحاربون المنكرات فى صمت، كما أنها دائمة العطاء والمساعدة فى هذا البلد وذات روح طيبة ومباركة، مشيرًا إلى أنه كان معها فى بداية عمل الجمعية الخيرية بمنطقة المقطم، وشاركها فى ذلك وعندما سألها عن اسم الجمعية التى ستضمن كافة أنواع الخير، والجمعية تضم 6 عمارات إلى جوار المسجد وذلك كان بمعاونة السيدة القطرية أمينة درويش، فقالت له:  «أنا عاوزا أسميها اسم يبقا بعد وفاتنا وأنا هسميها الباقيات الصالحات».
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أول تعليق لأسرة الدكتورة عبلة الكحلاوي بعد رحيلها

ابنة عبلة الكحلاوي ناعية والدتها: وداعا وموعدنا على الحوض

البحوث الإسلامية: عبلة الكحلاوي نموذج يحتذى به وقدوة طيبة في العمل الخيري

خالد الجندي ناعيا عبلة الكحلاوي: كانت أمًّا حقيقية للمساكين والمحتاجين

خالد الجندي ورمضان عبد المعز ينعيان عبلة الكحلاوي: فقدنا هرما من أهرام الخير

بعد رحيل عبلة الكحلاوي.. خالد الجندي يوضح سبب تسمية الجمعية بـ الباقيات الصالحات

ترشيحاتنا

3 أدلة تؤكد إصابتك بفيروس كورونا سابقًا .. تعرف عليها

وفد الإسماعيلي يزور الأهلي للحصول على خدمات مروان محسن ورامي ربيعة

الكويت: تخفيض عدد رحلات الطيران القادمة إلى البلاد للحد الأدنى

بادجي يسجل هدفًا في ثاني مبارياته مع أنقرة جوجو في الدوري التركي

ضابط القبض على قتلة السادات يعلن عن نفسه: نزلتهم الشارع ملط

بطلها عبدالله السعيد.. إخماد أزمة فى بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفهوم رياضي وتصميم عصري..مواصفات وأسعار هوندا سيفيك 2021 في مصر

تعرف على أسعار مرسيدس C 180 في السوق المصري

تعيدك لزمن الملوك .. حكاية أول سيارة كلاسيكية بأيدٍ فلسطينية | صور