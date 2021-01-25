شاهد.. موقف بكت فيه عبلة الكحلاوي واعتذرت لرسول الله





وأكدت « الكحلاوي » أن الإسلام ليس دين سطوة وجبروت وسطو، لأنه جاء من نبي الرحمة -صلى الله عليه وسلم-، قائلة : نحن نعي جيدًا أنها فتنة وهذا ليس الإسلام هذه دعاوى باطلة تزينت بعباءة الإسلام، وهذا لا يخال علينا نحن المسلمين، سنعود بحول الله إلى المحجة البيضاء، وسنتبع النبي- صلى الله عليه وسلم -.

وقالت: عذرًا يا رسول الله لقد جاوز الظالمون المدى، ونسأل الله أن يحفظ مصر آمنة مطمئنة، وأن يحمي هذا البلد الطيب الذي قال فيه النبي -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا فُتِحَتْ مِصْرُ فَاسْتَوْصُوا بِالقِبْطِ خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا ».

وأضافت: وأن نعرف أن ما يحدث على الساحة ليس الإسلام الذي يريده الحق جل وعلا، فقال -صلى الله عليه وسلم-: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حد ثاء الأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الأَحْلامِ يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ لا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ ».